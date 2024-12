VIDEO U Damasku ruše kipove Asada, građani slave na ulicama, na slobodu pušteno tisuće zatvorenika

Sirijski pobunjenici preuzeli su u nedjelju kontrolu nad Damaskom i srušili s vlasti predsjednika Bašara al-Asada, okončavši dugogodišnju autoritarnu vladavinu njegove obitelji nakon više od 13 godina građanskog rata. Islamistički pobunjenici nanijeli su velik udarac utjecaju Rusije i Irana u regiji, ključnim saveznicima koji su pomagali Asadu u kritičnim trenucima u građanskom ratu. Zapovjedništvo sirijske vojske obavijestilo je u nedjelju sirijske časnike da je Asadov režim završio, rekao je sirijski časnik za Reuters.

No sirijska vojska kasnije je objavila da nastavlja vojna djelovanja protiv "terorističkih skupina" u ključnim gradovima Hami i Homsu te okolnici Dere. Asad je odletio iz Damaska ranije u nedjelju u nepoznatom smjeru, rekla su dvojica visokih časnika za Reuters, a pobunjenici su rekli da su ušli u grad u kojem nije bilo vojske. "Slavimo sa sirijskim narodom vijest o oslobađanju naših zatvorenika i rezanju njihovih okova i objavljujemo kraj ere nepravde u zatvoru Sednaji", rekli su pobunjenici, govoreći o velikom zatvoru u predgrađu Damaska gdje je sirijska vlada držala tisuće zatvorenika.

Sirijska pobunjenička koalicija objavila je u nedjelju da nastavlja raditi na prijenosu vlasti na prijelazno vladajuće tijelo s punim izvršnim ovlastima. "Velika sirijska revolucija prešla je s faze borbe da se sruši Asadov režim na borbu da izgradimo Siriju zajedno kako bi odgovarala žrtvama njezina naroda", priopćili su. Tisuće ljudi stigle su na glavni trg u Damasku automobilima i pješice, mašući i izvikujući "Sloboda!" nakon polustoljetne vladavine obitelji Asad, rekli su očevici.

Asadov pad dramatičan je trenutak za Bliski istok, koji je nanio udarac Rusiji i Iranu koji su izgubili ključnog saveznika u srcu regije, i koji je stvorio još veću neizvjesnost dok se ratuje u Pojasu Gaze. Ritam događaja zatekao je arapske prijestolnice i izazvao bojazni od novog vala regionalne nestabilnosti. To je prekretnica za Siriju, razorenu dugogodišnjim ratom u kojem su poginule stotine tisuća ljudi, a milijuni su pobjegli u izbjeglištvo.

Stabiliziranje zapadnih dijelova Sirije zauzetih u napredovanju pobunjenika bit će ključno. Zapadne vlade, koje su godinama zanemarivale Siriju, moraju odlučiti kako će se postaviti prema novoj administraciji u kojoj će utjecaj vjerojatno imati Hajat Tahrir al-Šam (HTS), militantna skupina koja je u svijetu proglašena terorističkom organizacijom. HTS, koji je predvodio napredovanje pobunjenika zapadnom Sirijom, bio je prije povezan s Frontom Nusrom, povezanom s terorističkom mrežom Al Kaidom, dok njihov vođa Muhamed al-Džolani, 2016. nije prekinuo veze s njima.

"Pravo pitanje je koliko će uredna ta tranzicija biti, a izgleda da Džolani želi da bude uredna", rekao je Joshua Landis, stručnjak za Siriju i direktor Centra za bliskoistočne studije na Sveučilištu Oklahomi. Džolani neće željeti da se ponovi kaos koji je zavladao Irakom nakon što su snage predvođene SAD-om 2003. srušile s vlasti Sadama Huseina. "Morat će obnoviti zemlju... trebat će im da Europa i SAD ukinu sankcije", rekao je Landis. HTS je najjača sirijska pobunjenička skupina i neki Sirijci strahuju da će uvesti strogu islamističku vladavinu ili se osvećivati.

Zemlje poput Ujedinjenih Arapskih Emirata i Egipta, bliskih američkih saveznika, smatraju islamističke militantne skupine egzistencijalnom prijetnjom pa bi HTS mogao naići na otpor regionalnih sila. Na konferenciji u Manami u Bahreinu, Anvar Gargaš, diplomatski savjetnik predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, rekao je da ih najviše zabrinjavaju "ekstremizam i terorizam".

Ne zna se gdje je Asad

Zrakoplov Syrian Aira poletio je iz zračne luke u Damasku nekako u vrijeme kada su grad zauzeli pobunjenici, po podacima Flightradara. Zrakoplov je prvo letio prema sirijskoj obali, uporištu Asadovih alavita, ali je tada naglo skrenuo i krenuo u suprotnom smjeru, a nekoliko minuta kasnije nestao je s karte. Reuters nije mogao potvrditi tko se u njemu nalazio. Dva sirijska izvora rekla su da je moguće da je Asad poginuo u zrakoplovnoj nesreći jer se ne zna zašto je zrakoplov naglo skrenuo i zatim nestao s karte.

Dok su Sirijci slavili, premijer Muhamed Gazi al-Džalali rekao je da bi se u zemlji trebali održati slobodni izbori kako bi Sirijci mogli izabrati koga žele na vlasti. No da bi se to ostvarilo, tranzicija mora proteći glatko, a u zemlji ima mnogo oprečnih interesa, od islamista do skupina povezanih s SAD-om, Rusijom i Turskom. Džalali je rekao da je razgovarao sa zapovjednikom pobunjenika Abuom Muhamedom al-Džolanijem o prijelaznom razdoblju, što je važan pomak u nastojanjima da se oblikuje sirijsku političku budućnost.

Sirijski građanski rat, koji je izbio 2011. kao pobuna protiv Asadove vladavine, uvukao je velike strane sile, omogućio prostor za džihadističke militante da planiraju napade širom svijeta i prisilio milijune ljude da pobjegnu u izbjeglištvo u susjedne zemlje. Bojišnice su godinama bile mirne, a tada su islamisti nekoć povezani s Al Kaidom iznenada krenuli u akciju, ugrozivši Asada koji je opstao zahvaljujući pomoći Rusije, Irana i libanonskog Hezbolaha. No Asadovi saveznici usredotočeni su na druge krize zbog kojih su oslabljeni pa je Asad ostao prepušten na milost i nemilost svojim protivnicima, a njegova vojska nije bila spremna braniti ga.

Izrael, koji je jako oslabio Hezbolah u Libanonu i Hamas u Pojasu Gaze, vjerojatno će slaviti zbog Asadova pada. No vjerojatno će biti i zabrinut zbog mogućnosti da islamisti zavladaju Sirijom. Tisuće stanovnika Homsa izišle su na ulice nakon što se vojska povukla, pjevajući i izvikujući "Asad je otišao, Homs je slobodan!" i "Živjela Sirija i dolje Bašar al- Asad". Pobunjenici su oslobodili tisuće zatvorenika iz gradskog zatvora. Zauzevši Homs, strateški grad u središtu Sirije i važno prometno čvorište, pobunjenici su odvojili Damask od obalne regije koja je uporište Asadovih alavita i gdje Rusi imaju pomorsku i zračnu bazu.