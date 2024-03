VIDEO Trenutak kada je uništen rijetki ruski tenk: Iz sovjetske je ere, a napravljeno ih je svega nekoliko

Na video snimci koja je na ukrajinskim Telegram kanalima objavljena 21. ožujka vojni su analitičari prepoznali trenutak kada je bespilotna kamikaza letjelica pogodila rijetko rusko borbeno vozilo Ladoga. Na snimci je, na prvi pogled, bilo prikazan pogodak i uništenje ruskog tenka, no naknadno su analitičari uočili kako je riječ o modifikaciji tenka T-80.

Ovo je trenutak kada je Ukrajina uništila rijetko rusko oklopno vozilo koje je prvi put korišteno u nuklearnoj katastrofi u Černobilu. Ladoga vozilo je iz sovjetske ere, dizajnirano je sedamdesetih godina na temelju šasije tada novog i najmodernijeg ruskog tenka T-80. Namjena mu je bila evakuacija višeg vojnog osoblja u slučaju nuklearnog napada. Godine 1986. vozilo je poslano na izviđački zadatak na lokaciji nuklearne katastrofe u Černobilu i tada je objavljeno kako se pokazalo vrlo dobrim te je uspješno obavilo svoju misiju rečeno nakon eksplozije reaktora br. 4 u toj nuklearnoj elektrani .

No, tvrtka LKZ, koja ga je razvila i proizvela, nije izradila više od nekoliko komada tih vozila, najviše pet, uključujući prototip, koji su zatim poslani diljem Sovjetskog Saveza na daljnje testiranje.

Njegovo pojavljivanje na ukrajinskom bojištu je raritet, a zapadni analitičari kazuju kako to ukazuje na probleme Rusije u nadoknadi njihove trenutne tenkovske vojske, koja je pretrpjela teške udarce od početka rata prije dvije godine.

Neovisna stranica koja prati gubitke vojne tehnike u ovom ratu, nizozemski Oryx, do sada je vizualno potvrdila uništenje ili oštećenje 2.864 različitih ruskih tenkova od početka agresije na Ukrajinu.

Stoga su Rusi stare tenkove izvukli na bojište, a one najstarije koriste i kao nadomjestak fiksnih topovskih cijevi. Rusija tvrdi da je od početka rata povećala proizvodnju novih tenkova kako bi zamijenila one izgubljene u borbama, no zapadni stručnjaci smatraju kako se zapravo obnavlja stara oprema iz skladišta i šalje na ukrajinsko bojište.

