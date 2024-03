VIDEO Ukrajinci žestoko napali teritorij Rusije: Požar u gradu, automobili u plamenu

Ruske postrojbe protuzračne obrane u srijedu su oborile 16 letećih objekata oko grada Belgoroda u južnoj Rusiji. Nema izvještaja o ozlijeđenima, potvrdio je regionalni guverner Vjačeslav Gladkov.

Gladkov je putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram izvijestio da su napadi iz zraka prouzrokovali razbijene prozore i drugu štetu na nekoliko lokacija u gradu, uključujući dvije škole i četiri obrazovne ustanove. Također je naglasio da je bilo i materijalne štete u područjima izvan grada, piše Reuters. Također, na društvenim mrežama pojavile su se slike koje prikazuju automobil u plamenu i vatru u dvorištu.

U pograničnu regiju Belgorod, koja je pod redovitim napadima Ukrajine od 2022., ukrajinske su snage nekoliko puta upale tijekom 2023. Ukrajinske trupe su u svibnju 2023. nakratko preuzele kontrolu nad područjem u blizini granice, uključujući selo Kozinku.

Everything is stable in the Belgorod PR this evening 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/jtgYi1cNq8