Putin: Optužbe da će Rusija napasti Europu nakon Ukrajine su besmislica, plaše stanovništvo

Ruski predsjednik Vladimir Putin osudio je optužbe prema kojima Rusija planira ratovati s Europom, te ih je nazvao 'potpunom besmislicom'. Putin je tvrdnje da planiraju invaziju na Europu nakon Ukrajine, nazvao besmislicom čiji je cilj zastrašiti stanovništvo kako bi platili više novca.

Napomenuo je da se taj narativ odvija "usred pada gospodarstva i sve lošijeg životnog standarda". "To je apsolutno jasno i svi to priznaju. Ovo nije propaganda. To je ono što se stvarno događa. Oni se trebaju opravdati, pa zastrašuju svoje stanovništvo potencijalnom ruskom prijetnjom, a nastoje svoj diktat proširiti na cijeli svijet“, kazao je ruski predsjednik.

Obraćajući se pilotima ruskog zrakoplovstva, Putin je rekao da se od pada Sovjetskog Saveza 1991. taj vojni savez predvođen SAD-om proširio na istok prema Rusiji, ali da Moskva ne planira napasti nijednu državu NATO-a. "Nemamo namjeru agresije prema tim državama", rekao je Putin, prema transkriptu iz Kremlja objavljenom u četvrtak.

"Poljska, baltičke zemlje, a i Česi su u strahu, no ideja da ćemo napasti neku drugu zemlju potpuna je besmislica. To je budalaština", dodao je. Kremlj, koji optužuje SAD da se bori protiv Rusije podupirući Ukrajinu novcem, oružjem i obavještajnim podacima, kaže da odnosi s Washingtonom vjerojatno nikad nisu bili gori. Na pitanje o lovcima F-16 koje je Zapad obećao poslati u Ukrajinu, Putin je rekao da takvi zrakoplovi neće promijeniti situaciju u Ukrajini.

"Premda isporučuju F-16, a o tome govore i navodno obučavaju pilote, to neće promijeniti situaciju na bojnom polju.Uništit ćemo te avione kao što danas uništavamo tenkove, oklopna vozila i drugu opremu, uključujući višecjevne bacače raketa."

Putin je rekao da bi F-16 mogao nositi i nuklearno oružje. "Naravno, budu li se koristili s aerodroma u trećim zemljama, oni za nas postaju legitimne mete, ma gdje se nalazili", rekao je Putin.

Gradonačelnik ukrajinskog Harkova Ihor Terekhov izvijestio je o još jednom noćnom napadu Rusa na taj grad pri čemu je uništen jedan restoran i razbijeni su prozori na obližnjoj zgradi, dok je 12-godišnji dječak ubijen kada su ruske snage granatirale grad Borova, jugoistočno od Harkova, izvijestio je Reuters. Terekhov je, pišući na Telegramu, naveo da u prvom napadu nije bilo ozlijeđenih.

Policija je ogradila peterokatnu stambenu zgradu koja je pogođena, prozori su joj razbijeni, a balkoni teško oštećeni.

"Neki ljudi nisu imali sreće. Jedna je osoba poginula, drugi imaju rane od gelera", rekla je Kateryna Velnychuk, koja je bila sa svojim dečkom u zgradi u mjestu Borova, kada je pogođena.

Na mjestu događaja, muškarac sa zavijenom glavom pretraživao je ruševine oštećenog stana u potrazi za dvije mačke, koje je na kraju pronašao žive, navodi Reuters uz dodatak da je kraj ulaza u zgradu ležalo mrtvo tijelo pokriveno jaknom. Harkov i okolno područje često su napadani projektilima i bespilotnim letjelicama tijekom više od dvije godine rata, ali uporaba navođenih bombi velikog kalibra neuobičajena je za grad.

"Ruski teror nad gradom postaje sve gnusniji", istaknuo je rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na X-u i pozvao ukrajinske saveznike da njegovu zemlju opskrbe s više protuzračne obrane i borbenih zrakoplova.

"Ne postoji racionalno objašnjenje zašto Patrioti (projektili), kojih ima u izobilju diljem svijeta, još uvijek ne pokrivaju nebo Harkova i drugih gradova i zajednica koje napadaju ruski teroristi", napisao je Zelenski.

