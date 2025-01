VIDEO Todorović o situaciji u Srbiji: 'Uništeno je povjerenje građana u institucije, to se ne događa preko noći'

Hrvatska je Srbiji u četvrtak uputila prosvjednu notu zbog odnosa i postupanja prema hrvatskim građanima u toj zemlji. Naime, to se dogodilo nakon privođenja pet Hrvatica koje su se vratile kući uz podršku Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beogradu. Također, Ministarstvo vanjskih poslova RH preporučilo je građanima da odgode putovanja u Srbiju. "Preporučuje se odgoda svih putovanja koja nisu nužna, oprez, praćenje aktualne situacije i detaljnije informiranje prije puta zbog zabilježenih neprimjerenih i neosnovanih postupanja tijela Republike Srbije prema hrvatskim državljanima", glasi nova preporuka.

Ministarstvo vanjskih poslova Srbije potom se, također, oglasilo te poručilo kako je neprimjereno da "državni dužnosnici i politički akteri u Hrvatskoj danas optužuju Srbiju za ugrožavanje slobode kretanja i govora nekoliko Hrvatica, prema kojima su u Beogradu postupala nadležna državna tijela u skladu sa zakonskim procedurama i uobičajenom međunarodnom praksom." Situaciju je za Večernji TV komentirala Sofija Todorović, izvršna direktorica Inicijative mladih za ljudska prava Srbije.

"Ne razumijem zašto se Ministarstvo vanjskih poslova Srbije oglasilo. Institucije već dva mjeseca tvrde kako hrvatski studenti dolaze podučavati srpske studenti, kako imamo strašan hrvatski upliv u ovo što se događa u zemlji, kako postoje opasne suradnje... Sada imate Republiku Hrvatsku koja kaže svojim građanima: 'Dobro, pozivamo vas da više ne idete u Srbiju.' Srbija bi trebala biti sretna zbog toga", navela je Todorović pa nastavila: "Srbija i Hrvatska imaju kompleksnu povijest. Puno je tu kolektivnih i društvenih trauma. U Srbiji živim, klima u državi nije pomogla da se traume nadvladaju. Naše su zemlje povezane, mi smo susjedi."

"Curenje podataka iz državnih institucija i sigurnosnih službi koje završava u tabloidima nije neuobičajena praksa u Srbiji", kaže pa ističe kako su studenti nositelji prosvjeda u Srbiji, no riječ je ujedno o općim narodnim prosvjedima. "Ovo je sve počelo zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu, zbog malverzacija prilikom izgradnje, uloženi su milijuni eura... Uništeno je povjerenje građana u institucije, to se ne događa preko noći. To je proces koji se jako dugo događa, na koji smo upozoravali."

Osvrnula se i na reakciju Europske komisije koja je izrazila zabrinutost zbog postupanja Srbije prema državljanima Hrvatske i drugih članica EU. "Mislim da reakcije treba biti više. Srbija kao zemlja koja se nalazi u procesu pristupanja EU, mora se nekako bolje odnositi. EU mora biti glasnija i podržati aktivne građane... Generalno, mislim da je reakcija EK dobra." Isto tako, napominje kako građani trebaju graditi i povjerenje u Europsku uniju.

"Mi smo ukazivali i na malverzacije s izbornim procesom. Mi nemamo poštene izbore. Ako izbori ne reflektiraju stvarnu volju građana, ako su mediji neslobodni, kako očekujete da građani donesu informirane izbore. To je ono za što se mi borimo. EU treba na tome inzistirati."

Todorović je niz puta zaustavljena na aerodromu, nije mogla napustiti Srbiju... Ispričala je svoje iskustvo: "Moj strah je moja privatna i osobna stvar. Ja znam što radim, govorim javno, nemam se od koga skrivati, vozim se javim prijevozom. Ne želim živjeti kao osoba koja nema svoju kičmu. Vjerujem u dostojanstvo, u život od integriteta." Govoreći o prosvjedima, napominje: "Ne vidim u ovom trenutku nikakvu spremnost institucija da odgovore na zahtjeve studenata. Ovo se sve rješava vrlo jednostavno - ispunjenjem zahtjeva studenata koji su vrlo racionalni i logični. Nisu ništa specijalno." Cijeli intervju možete pogledati u videu te na društvenim mrežama Večernjeg lista.

