VIDEO Timovi HGSS-a krenuli u BiH: Pomoći će kolegama nakon poplava i odrona

Timovi Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) krenuli su večeras prema Bosni i Hercegovini, gdje su snažne poplave i odroni pogodili područje, pružiti pomoć kolegama. U timu se nalazi 11 pripadnika HGSS-a s četiri terenska vozila i dva plovila iz Stanica Šibenik, Dubrovnik i Orebić te potražni pas Zara.

Najmanje 21 osoba izgubila je život u poplavama u BiH, a 16 ih se smatra nestalima. Najmanje 16 osoba s područja sjeverne Hercegovine trenutačno se vodi nestalima nakon što je potvrđeno kako ih je isto toliko smrtno stradalo samo na području Jablanice, kazao je u petak navečer predsjednik vlade Federacije BiH Nermin Nikšić. Spasilački timovi cijeli dan su pokušavali raščistiti ruševine u selu Donja Jablanica gdje su deseci kuća srušeni ili oštećeni, a Nikšić je u večernjim satima potvrdio kako je u ruševinama pronađen veliki broj tijela, ali da su i brojne osobe nestale.

"Prema informacijama koje ja imam, u Jablanici je poginulo 16 osoba, a 12 se vodi kao nestalo. U Buturović Polju je poginula jedna osoba, a traga se za četiri. No, problem su mjesta do kojih se nije došlo", kazao je za portal "Dnevnog avaza". Naknadno, mediji su javili da je pronađena još jedna žrtva u Jablanici čime se broj poginulih u tom mjestu popeo na 17. Situaciju na tim lokacijama Nikšić je opisao kritičnom dodajući kako je sve to velika tragedija. Najmanje tri osobe pronađene su mrtve na području Fojnice u središnjoj Bosni, objavilo je ministarstvo unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona. Radi se o dva muškarca i jednoj ženskoj osobi.

Zbog teškog stanja u poplavljenim područjima na sjeveru Hercegovine i u središnjoj Bosni u večernjim je satima izvanredno zasjedalo i Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) kako bi procijenilo mogu li se u nedjelju tamo provesti lokalni izbori kako je to ranije planirano. Na sjednici održanoj u Sarajevu odlučili su kako će za sada biti prekinuta dostava glasačkog materijala u općine pogođene poplavama. Odluka se donosi na Jablanicu, Konjic, Fojnicu, Kiseljak, Kreševo, Brezu, Visoko, Prozor – Ramu, Bihać i Grad Mostar.

"U vezi sa organizacijom izbora u ovim izbornim jedinicama ili pojedinim biračkim mjestima u ovim izbornim jedinicama SIP će se izjasniti na sjednici koja će biti nastavljena sutra nakon pribavljanja dodatnih informacija s terena", stoji u priopćenju objavljenom nakon sjednice SIP-a.