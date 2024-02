Školjkar Josip Bazdan iz Dubrovačkog primorja uočio je prošle godine nevjerojatan prizor. Kad je prvo vidio pokrete na morskoj površini, pomislio je kako bi to mogao biti vepar ili čagalj, ali pokazalo se da je nešto drugo.

- S kopna, odmah ispod novog graničnog prijelaza na Bistrini s barkom sam krenuo provjeriti školjke u moru prema Pelješcu. Kratko po isplovljenju, u daljini sam uočio pokrete na morskoj površini. Prvo sam pomislio da nešto pluta, a kad sam se uvjerio da se to nešto kreće, zaključio sam da bi to mogla biti divlja svinja jer te životinje često preplivaju s kopna na Pelješac ili neki od Elafitskih otoka. No, kako sam se približavao, shvatio sam da to nisu ni vepar niti čagalj nego - medvjed! - kazao je Josip Bazdan, koji je ostao priseban da medvjeda snimi mobitelom, piše Dubrovački vjesnik.

VIDEO Što to pliva u moru? Školjkar u Malostonskom zaljevu nije mogao vjerovati što je snimio

Školjar ističe kako u suprotnom slučaju ne bi ni on sam vjerovao što i koga je vidio.

- Teško bih povjerovao i nekom drugom da mi je to pričao. Barkom sam se približio medu i uvjerio se kako je riječ o odrasloj životinji. Medo se najvjerojatnije vraćao s posjeta Pelješcu, ali je već bio preplivao skoro polovicu zaljeva. No, vjerojatno uznemiren mojom blizinom, u jednom trenutku odlučio je promijeniti smjer plivanja te je zastao i okrenuo se natrag prema Pelješcu! Doplivao je do obale, stresao vodu s krzna i nestao u makiji ispod obalnog šumarka - ispričao je svoje nesvakidašnje iskustvo.

Divlje životinje se sve više spuštaju do mora, vjerojatno u potrazi za hranom i potaknuti s ljudima u svojoj blizini.

