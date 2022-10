VIDEO Stižu snimke trenutka eksplozije na Krimskom mostu. Ukrajinci: 'Ovo je početak'

Omraženi simbol okupacije južnog dijela Ukrajine, Krimski most, koji povezuje ovaj poluotok s Rusijom, gori, a sada su se pojavile i snimke trenutka eksplozije.

Objavljene su fotografije koje prikazuju požar koji je zahvatio najmanje dva željeznička vagona na mostu kao i stup crnog dima. Svjedoci kažu da se eksplozija čula kilometrima daleko te da se dogodila danas oko 6 sati ujutro dok je vlak prelazio most, no još nije poznat uzrok.

Također, na fotografija se vidi da je srušen i dio cestovnog mosta koji je važna logistička ruta za opskrbu ruske snage na Krimu kao i južni dio Ukrajine koji je pod okupacijom.

Agencija Reuters prenijela je izvješća ukrajinskih medija koji tvrde da se na mostu dogodila eksplozija u otprilike 6 sati ujutro, a na snimkama objavljenim na Twitteru vidi se kako gore brojni vagoni s gorivom na željezničkom dijelu mosta, dok je dio cestovnog mosta teško oštećen.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Zelenskoga Mihajlo Podolnjak objavio je nakon eksplozije znakovitu poruku na Twitteru - napisao je: "Krim, most, početak. Sve nelegalno se mora uništiti, eve ukradeno mora se vratiti Ukrajini, sve okupirano od strane Rusije mora biti istjerano"

