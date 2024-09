Boris nastavlja harati Hrvatskom, diljem zemlje upaljena upozorenja: 'Nisu isključene ni pahulje'

Nastavlja se nestabilno vrijeme u Hrvatskoj, najavila je meteorologinja Dunja Plačko-Vršnak. "U petak na istoku Hrvatske oblačno i kišovito, uz mjestimice obilniju oborinu, osobito u prvom dijelu dana. Uz umjeren do jak sjeverozapadnjak bit će razmjerno hladno, uz temperaturu uglavnom između 10 i 15 °C.

Još hladnije, uz temperaturu između 8 i 13 °C, bit će u središnjoj Hrvatskoj. Pritom će povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar pojačavati osjet hladnoće uz oblačno i kišovito vrijeme. Obilne oborine još i u petak može biti u Gorskoj Hrvatskoj, osobito u noći i ujutro. Danju oblačno uz povremenu kišu i hladno za doba godine. Na sjevernom Jadranu puhat će jaka, na udare olujna bura te će prevladavati oblačno, povremeno s kišom. Najviša temperatura zraka između 15 i 18 °C, prognozirala je Plačko-Vršnak za HRT.

I na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije umjereno do pretežno oblačno s povremenom kišom, mjestimice obilnijom, uz moguće izraženije pljuskove i grmljavinu. Puhat će umjerena do jaka bura, prema jugu jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka uglavnom između 12 i 18 °C, na obali i otocima od 18 do 23 °C.

Na jugu Hrvatske umjereno do pretežno oblačno te kišovito, uz mjestimice obilnu oborinu te izraženije pljuskove i grmljavinu. Puhat će umjeren do jak jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a prema noći će zapuhati bura uz umjereno valovito i valovito more. I tu će osvježiti uz najvišu temperaturu zraka između 20 i 23 °C."

"Sljedećih dana na kopnu pretežno oblačno, povremeno s kišom te umjerenim sjeverozapadnim vjetrom. Sunčanih razdoblja bit će u unutrašnjosti Dalmacije, a početkom sljedećeg tjedna vjerojatno i drugdje, uz lagani porast temperature zraka. Na Jadranu sunčanije, ali uz promjenljivu naoblaku te uglavnom u subotu još mjestimice moguću kišu. Umjeren do jak sjeverni vjetar i bura u nedjelju će malo oslabjeti", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Meteorolog Ivan Čačić za Dnevnik.hr osvrnuo se na naglu promjenu vremena koja je zatekla Hrvatsku. "Došlo je do prodora vrlo vlažnog i vrlo hladnog zraka. Također se dogodio frontalni poremećaj koji je praćen visinskom dolinom. Ta se dolina zatvara u jednu ciklonu koju nazivamo hladnom kapljom i koja će trajati veći dio idućeg tjedna", objasnio je.

Upravo je prodor hladnog i vlažnog zraka na toplo tlo uzrokovao pijavice na Jadranu, a meteorolog je objasnio i kako je nastala pjena u Novigradu. "Na području sjevernog Jadrana puhalo je jako jugo i jugozapadni vjetar. Taj vjetar vrtloži more i onda o sastavu mora ovisi kako će ti vrtlozi stvarati pjenu – to ovisi o smjesi soli i biološkog materijala", rekao je. Inače, i danas je na snazi upozorenje Meteoalarma za cijeli Jadran, i to narančasto, dok je preostali dio Hrvatske pod žutim upozorenjem. I danas su moguća olujna grmljavinska nevremena te obilna kiša koja može izazvati bujične poplave.

Podsjetimo, poznati meteorolog Zoran Vakula objasnio je u emisiji Hrvatskog radija ''Dnevne novosti'' što je točno ciklona Boris, koja je donijela promjenu vremena, i što možemo očekivati u narednom razdoblju. "Riječ je o području sniženog tlaka zraka, ciklona koja se premješta iznad našeg dijela Europe, donoseći znatnu promjenu vremena. S jedne strane dolazi topli zrak, s druge strane sa sjevera i sjeverozapada Europe hladniji zrak. Zračne mase se miješaju i zbog toga ćemo imati i u nastavku dana, a već smo imali ponegdje, obilne oborine", objasnio je. Dodao je kako je na području Bujštine u Istri palo više od 100 litara kiše po četvornom metru.

Što se tiče promjene vremena, Vakula navodi kako se glavnina promjene vremena očekuje u drugom dijelu dana i u noći na petak, tako da će pravi opseg i količina oborine biti poznati ujutro. Uz to, dodatno će se sniziti temperature zraka, kaže, dodajući kako je siguran da će biti snijega u Alpama, sve do Slovenije. "Čak gotovo sigurno, a nije isključeno da kod ovog dolaska hladnog zraka poneke pahulje, možda čak i zabjeljenja, bude i u našim najvišim vrhovima. Ponajprije mislim na Zavižan, a sutra tijekom dana i za vikend možda i u dalmatinskim planinama", kaže Vakula.

