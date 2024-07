VIDEO Rusi tvrde: Uništili smo tri HIMARS-a kojima je napadnut Sevastopolj

Ruske snage uništile su raketne bacače ukrajinske vojske HIMARS koji su napali Sevastopolj projektilima ATACMS, izvijestilo je u ponedjeljak rusko Ministarstvo obrane. Ministarstvo je, uz to, objavilo video koji prikazuje uništavanje raketnih bacača.

"Operatori bespilotnih letjelica ruskih oružanih snaga otkrili su tri raketna bacača HIMARS kako se premještaju i zauzimaju skrivene položaje u šumskom pojasu u blizini naselja Klapaja u Hersonskoj oblasti", navelo je Ministarstvo te dodalo kako su posade raketnih sustava Iskander ruskih oružanih snaga izvele raketni udar te uništile tri raketna bacača.

Kijev je, dodaje se, upotrijebio raketne bacače HIMARS američke proizvodnje "kako bi izveo zločinački napad na Sevastopolj 23. lipnja". Kako navodi Tass, ukrajinska vojska je 23. lipnja napala civilnu infrastrukturu u Sevastopolju projektilima ATACMS. Oborena su četiri projektila, dok je još jedan projektil eksplodirao iznad grada. U raketnom napadu poginula su četiri civila, a više od 150 ih je ranjeno, dodaje Tass. Ruski istražni odbor otvorio je kaznenu istragu o terorističkom napadu.

