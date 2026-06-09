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SNAŽNA EKSPLOZIJA

VIDEO Procurio video likvidacije kod Moskve: U zrak odletio BMW, bomba raznijela još jednog ruskog generala?

Eksplozija u Rusiji
Foto: Screenshot/Telegram
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Autori: Danijel Prerad, Mateja Papić
09.06.2026.
u 16:46

Objavljena dramatična snimka iz četvrti u kojoj žive vojna lica. Eksplozivna naprava bila je podmetnuta pod sjedalo, a sve se dogodilo kilometar od mjesta gdje je lani likvidiran Moskalik

U gradu Balašiha, oko deset kilometara od Moskve, jutros je odjeknula snažna eksplozija koja je uništila osobni automobil marke BMW X3. U incidentu je poginuo muškarac, a ruski mediji nagađaju da bi žrtva mogla biti visoki časnik ruske vojske. Ruske vlasti zasad nisu službeno objavile identitet stradale osobe. Kako navodi Telegram kanal Shot, riječ je o 62-godišnjem muškarcu, dok pojedini drugi izvori idu i korak dalje te spekuliraju da je žrtva čak general-pukovnik ruske vojske. Međutim, službene potvrde o njegovu činu ili funkciji zasad nema.

Eksplozija u Rusiji

Prema podacima ruskog Istražnog odbora, eksplozija se dogodila oko 5.30 po lokalnom vremenu, dok se vozilo kretalo u blizini stambene zgrade u Ulici Koldunova, u četvrti Aviatorov. Ruski Telegram kanal 112 objavio je detalje prema kojima je eksplozivna naprava bila postavljena ispod vozačevog sjedala. Muškarac je, prema istim navodima, preminuo na mjestu zbog teških ozljeda.

Eksplozija u Rusiji

Četvrt Aviatorov, gdje se dogodila eksplozija, namjenski je izgrađena za pripadnike ruskih oružanih snaga i njihove obitelji. Stanovi su, kako se navodi, dodjeljivani putem ruskog Ministarstva obrane vojnim umirovljenicima, veteranima te obiteljima aktivnih pripadnika vojske. Kako prenosi neovisni ruski medij Astra, današnji se incident dogodio manje od kilometra od lokacije na kojoj je u travnju 2025. u sličnom napadu automobil-bombom poginuo general-pukovnik Jaroslav Moskalik, zamjenik načelnika glavne operativne uprave ruskog Glavnog stožera.

Motiv i naručitelj napada zasad nisu poznati. Ni ukrajinske vlasti ni obavještajne službe nisu se službeno oglasile o događaju. Iako su ukrajinske službe u prošlosti izvodile operacije usmjerene na ruske vojne dužnosnike povezane s ratom u Ukrajini, za sada ne postoje dokazi koji bi ih povezivali s današnjom eksplozijom u Balašihi. Ruski istražitelji nastavljaju s očevidom.

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Eksplozija u Rusiji
1/9
Ključne riječi
Rusija Ukrajina

Komentara 38

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Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
17:44 09.06.2026.

jako lijep video! dajte još takvih. ovo bih mogao gledati sto puta... sa smješkom na licu...

Avatar Ivankodil
Ivankodil
17:52 09.06.2026.

Prekrasan video

FR
front
18:14 09.06.2026.

Denacifikacija je uspješno provedena.....

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