VIDEO Procurio video likvidacije kod Moskve: U zrak odletio BMW, bomba raznijela još jednog ruskog generala?

U gradu Balašiha, oko deset kilometara od Moskve, jutros je odjeknula snažna eksplozija koja je uništila osobni automobil marke BMW X3. U incidentu je poginuo muškarac, a ruski mediji nagađaju da bi žrtva mogla biti visoki časnik ruske vojske. Ruske vlasti zasad nisu službeno objavile identitet stradale osobe. Kako navodi Telegram kanal Shot, riječ je o 62-godišnjem muškarcu, dok pojedini drugi izvori idu i korak dalje te spekuliraju da je žrtva čak general-pukovnik ruske vojske. Međutim, službene potvrde o njegovu činu ili funkciji zasad nema.

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Prema podacima ruskog Istražnog odbora, eksplozija se dogodila oko 5.30 po lokalnom vremenu, dok se vozilo kretalo u blizini stambene zgrade u Ulici Koldunova, u četvrti Aviatorov. Ruski Telegram kanal 112 objavio je detalje prema kojima je eksplozivna naprava bila postavljena ispod vozačevog sjedala. Muškarac je, prema istim navodima, preminuo na mjestu zbog teških ozljeda.

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Četvrt Aviatorov, gdje se dogodila eksplozija, namjenski je izgrađena za pripadnike ruskih oružanih snaga i njihove obitelji. Stanovi su, kako se navodi, dodjeljivani putem ruskog Ministarstva obrane vojnim umirovljenicima, veteranima te obiteljima aktivnih pripadnika vojske. Kako prenosi neovisni ruski medij Astra, današnji se incident dogodio manje od kilometra od lokacije na kojoj je u travnju 2025. u sličnom napadu automobil-bombom poginuo general-pukovnik Jaroslav Moskalik, zamjenik načelnika glavne operativne uprave ruskog Glavnog stožera.

Motiv i naručitelj napada zasad nisu poznati. Ni ukrajinske vlasti ni obavještajne službe nisu se službeno oglasile o događaju. Iako su ukrajinske službe u prošlosti izvodile operacije usmjerene na ruske vojne dužnosnike povezane s ratom u Ukrajini, za sada ne postoje dokazi koji bi ih povezivali s današnjom eksplozijom u Balašihi. Ruski istražitelji nastavljaju s očevidom.