VIDEO Prizor s debate postao je viralan: Nižu se komentari na ovaj potez Kamale Harris

Republikanac Donald Trump i demokratska potpredsjednica Kamala Harris sučelili su se u burnoj debati uoči predsjedničkih izbora koji će se održati 5. studenoga. Unatoč brojnim teškim riječima koje su izrečene s obje strane, veliku pažnju izazvao je prvotni susret predsjedničkih kandidata. Snimka njihova dolaska na pozornicu televizije ABC tako se širi društvenim mrežama, a razlog je - rukovanje.

Naime, Kamala Harris prišla je Donaldu Trumpu, pružila mu ruku, predstavila se te zaželjela da imaju dobru debatu. "Lijepo vas je vidjeti. Zabavite se", on joj je odgovorio, a potom su se jedno drugome zahvalili i smjestili na svoje pozicije.

To je bio prvi susret Trumpa i Harris, a Newsweek piše kako je to ujedno i prvi put da je došlo do rukovanja između predsjedničkih kandidata od kampanje 2016. godine. Mnogi su pohvalili Harris s obzirom na to da je ona inicirala rukovanje, no bilo je i onih koji su istaknuli kako nije bilo nužno da se predstavi. Uz to, nekima se činilo kako se Trump nevoljno rukovao.

Podsjetimo, nakon što je Joe Biden napustio predsjedničku utrku, Trump je isprva rekao da neće sudjelovati u ovoj debati, zalagao se za susret na Fox Newsu, no u konačnici je ipak pristao na raniji dogovor. Unaprijed je utvrđeno kako će mikrofoni biti utišani kada druga osoba govori, kako neće biti publike u studiju, a rekviziti ili ranije napisane bilješke nisu bili dozvoljeni.

Debata je započela pitanjima o ekonomiji, a raspravljalo se o pravu na pobačaj, neredima 6. siječnja 2021. godine, ratovima u Gazi i Ukrajini... Više o debati možete pročitati OVDJE, dok je analiza Marijane Grbeše dostupna na LINKU.