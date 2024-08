VIDEO Potresno iskustvo ove djevojke mnoge je rasplakalo: 'Srce mi je puklo'

Demokratska nacionalna konvencija okupila je brojne slavne osobe, kao i neka od najvećih imena u politici. Osim njih, na pozornicu je izašlo četvero Amerikanaca koji su govorili o pobačaju te kako su ograničenja utjecala na njihove živote. Vrlo potresno svjedočanstvo iznijela je Hadley Duvall, mlada žena iz Kentuckyja koja je u dobi od 12 godina zatrudnjela nakon što ju je očuh silovao. Duvall, koja sada ima 21 godinu, podijelila je svoju priču prvi put 2022. godine te otkrila kako je imala spontani pobačaj.

“S 12 godina napravila sam svoj prvi test na trudnoću i bio je pozitivan. To je bio prvi put da mi je rečeno 'imaš mogućnosti'. Ne mogu zamisliti da nemam izbora, ali danas je to stvarnost za mnoge žene i djevojke diljem zemlje zbog Trumpovih zabrana pobačaja", rekla je publici.

"On to naziva prekrasnom stvari", rekla je govoreći o Trumpovoj ulozi u svrgavanju sudskog procesa Roe v. Wade. "Što je tako lijepo u tome da dijete mora nositi dijete svojih roditelja?", upitala je. Duvall je dodala kako će se Kamala Harris "boriti za svaku ženu", prenosi Rolling Stone.

