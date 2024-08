VIDEO 'Pogledao sam kroz prozor i vidio kada se avion srušio na krov kuće'. Objavljena snimka užasa

Svjedok pada zrakoplova, u kojem su u petak u blizini Sao Paula u Brazilu poginule 62 osobe, opisao je trenutak kada je letjelica pala na kuću njegovih susjeda. Felipe Magalhaes rekao je da je istrčao van i vidio kako se zrakoplov srušio na kuću starijeg para. “Kada sam čuo zvuk pada zrakoplov, pogledao sam kroz prozor i vidio trenutak kada se srušio, način na koji je pao. Istrčao sam iz kuće i otišao vidjeti gdje je pao i vidio da je pao na kuću starijih ljudi. Poznavali smo ih i iz crkve pa sam, prestravljen i ne znajući što učiniti, skočio preko ograde”, kazao je te dodao: "Kada se zrakoplov srušio, pao je na krov kuće i završio preko dvorišta". Magalhaes je pohitao pomoći svojim susjedima koji nisu htjeli otići bez svojih ljubimaca.

Zrakoplovna kompanija VoePass istaknula je kako se zrakoplov, koji je letio iz Cascavela u Parani prema međunarodnoj zračnoj luci Sao Paula, srušio u gradu Vinhedo, oko 80 kilometara sjeverozapadno od Sao Paula. Gradski dužnosnici u Valinhosu, u blizini Vinheda, rekli su da nema preživjelih i da je samo jedna kuća u lokalnom stambenom kompleksu oštećena, dok nitko od stanara nije ozlijeđen. U zrakoplovu aviokompanije Voepassa bilo je 58 putnika i četiri člana posade.

Na društvenim mrežama objavljene su snimke na kojima se vidi kako letjelica velikom brzinom pada prema tlu. Čini se kako je zrakoplov bio okomito okrenut te spiralno padao. Također, objavljene su i snimke koje prikazuju veliko područje u plamenu i dim koji se navodno širio iz trupa zrakoplova.

An aircraft carrying 62 people, 58 passengers and 4 crew members,

crashed in a residential area of Vinhedo, Brazil near São Paulo. The governor has declared there are no survivors.



