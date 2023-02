VIDEO Spasioci u ruševinama u Turskoj pronašli torbu punu novca i nakita

Razorni potresi magnitude 7,8 i 7,6 pogodili su 6. veljače pokrajinu Kahramanmaras u Turskoj, a do razaranja i žrtava došlo je i u susjednoj Siriji. Više desetaka tisuća ljudi je poginulo, a uništene su brojne kuće i zgrade. Kako vrijeme odmiče, sve su rjeđi ishodi da se pod ruševinama pronađu preživjele osobe pa radnici pretežito rade na raščišćavanja terena. Tijekom rada na terenu, u turskom gradu Gaziantepu pronađena je torba s dva milijuna dolara u novcu i nakitu.

Objavljena je i snimka spasilačkog tima koji na ruševinama u Turskoj pregledava torbu. Nekoliko muškaraca okupilo se oko jednoga koji je prebrojavao novac. Prema informacijama BNN-a, novac su potom predali policiji. Vlasti su izvijestile kako će nakit i novac, ako se ne pronađu vlasnici, prebaciti u Državnu riznicu.

