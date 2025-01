VIDEO 'Očekujemo od vlade da će poštivati ovaj rezultat, doći i razgovarati. Predsjednik je ispružene ruke'

Večerašnji izbori su odgovor na vlast HDZ-a, poruke su koje su večeras odzvanjale iz pobjedničkog stožera Zorana Milanovića, nakon što mu je drugi krug predsjedničkih izbora donio povijesnu pobjedu s ostvarenih više od čak 74 posto podrške svih birača. Dario Topić i Gabrijela Krešić razgovarali su s nekoliko istaknutih političara koji su stigli u stožer dati podršku Zoranu Milanoviću.

- Pobjeda nam je veličanstvena i izraz procjene građana o dosadašnjih pet godina i želje da se one nastave još pet godina. Predsjednik je po Ustavu vrhovni zapovjednik, sukreator vanjske politike i sigurnosne politike. Očekujemo od vlade da će poštivati ovaj rezultat, doći i razgovarati. Predsjednik je ispružene ruke, ona je ispružena i dalje, a na njima je da dođu. Mi smo mala zajednica, svijet je oko nas takav da se mora razgovarati i pokušati postići dogovor. Tu je s naše strane potpuno otvorena situacija i uvjeren sam da će s druge strane isto tako biti - komentirao je rezultate Milanovićev savjetnik Orsat Miljenić, dodavši kako je ''uvjeren da će premijer shvatiti i prihvatiti da imamo 74 posto građana koji su svoje rekli''. Iako je rezultat povijestan, povijesno je niska i izlaznost na ovim izborima.

- Stvari su bile toliko izvjesne da je dobar dio ljudi vjerojatno rekao da ne može ništa promijeniti. To nije dobro, ali je i svačija želja da odluči hoće li izaći ili ne, ja zahvaljujem svima koji jesu - poručio je Miljenić. Dalija Orešković pak vjeruje da će ovaj rezultat utjecati na dinamiku odnosa unutar opozicije.

- Odlična je atmosfera, velika je pobjeda Zorana Milanovića. Treba mu čestitati, ali meni se čini da je ovo velika pobjeda hrvatskih građana koji su jasno rekli Andreju Plenkoviću da im je stvarno dosta svih manipulacija, difamacija, lažnih vijesti, nemogućnosti pravih rasprava o problemima koje doista muče naše građane. Ovo je prvi korak stvaranja uspješne, prosperitetne i demokratske zemlje - kaže, dodajući kako će HDZ-ovcima ''svaki puta kada počnu svojom ružnom retorikom reći da su im građani ovim izborima jasno dali do znanja što o HDZ-u misle''. Uz to, odgovorila je i na pitanje jesu li sada službeno zakopane sve ratne sjekire nje i Milanovića.

- Ne radi se o ratnim sjekirama, već o tome da Zoran Milanović već jako dobro zna da ću uvijek vrlo hrabro i otvoreno govoriti sve što mislim. Ako će biti tema i razloga za kritiku, naći ću načina da i to komuniciram. Međutim, postoje teme u kojima Zoran Milanović i ja stojimo na istoj strani povijesti, a to je da Hrvatsku želimo očistiti od korupcije. To je razlog zašto sam bila tema ove kampanje, pa prema tome HDZ-ovci mogu očekivati da ću biti jedna od najupornijih narikača koje je Hrvatska imala. S ponosom - poručila je. Vidno raspoloženog Radimira Čačića iznenadio je ovako visok rezultat.

- Ja sam prognozirao da ćemo biti na 70 posto, nadao sam se da ćemo prijeći, ali to je to. Podsjećam na izjavu Ivana Anušića da je rezultat u prvom krugu posljedica razjedinjenosti desnice - sad je rezultat isti, ako ne i gori. To je poruka gađenja nad rezultatima ove vlasti i načinom na koji HDZ tretira hrvatske građane - poručio je.

- Već na lokalnim izborima taj zamašnjak će dati svoje rezultate, nadam se jake i snažne. Poruka je tu, što će to značiti za vladu, to je druga tema. U svakoj zreloj demokraciji ovakav rezultat, u suštini referendum, povlačio bi poziv za izvanredne izbore, vidite slučaj Emmanuela Macrona. Naravno, tu razinu morala i odgovornosti prema hrvatskim građanima ne možemo očekivati od HDZ-a, ali da će to Plenkoviću sutra biti stavljeno na nos, o tome spora nema. Primorac je njegov odabir, kao što je Plenković u velikoj mjeri nosio i zasluge za HDZ-ove rezultate na političkom planu, neću reći gospodarskom jer ih tu nema. Morat će snositi posljedice svojih loših odabira - dodao je.