VIDEO Obama sve oduševio, pogledajte kako na skupu repa Eminemovu pjesmu

Bivši američki predsjednik Barack Obama pokazao je da vješto repa nakon što ga je u utorak reper Eminem predstavio na predizbornom skupu potpore potpredsjednici Kamali Harris u Detroitu. Najprije se okupljenima obratio Eminem, koji je na glavi nosio kapu Detroit Tigersa. Predstavio je Obamu, prethodno potaknuvši Amerikance da izađu na izbore te istaknuo važnost slobode govora, prenosi Guardian.

Stupivši na pozornicu nakon Eminema, Obama je u sklopu svojega govora na okupljanju potpore demokratskoj predsjedničkoj kandidatkinji Harris kazao kako je ranije u životu "održao puno skupova" i da "obično nije nervozan".

Potom je kazao da mu se "čini kako bi sada trebao nastaviti u Eminemovu stilu", a zatim je odrepao prve stihove njegove Lose Yourself:

- Primjećujem da mi se dlanovi znoje, koljena su slaba, ruke teške, već povraćam po džemperu, mamini špageti, nervozan sam, ali izvana izgledam mirno i spreman sam bacat' bombe, no stalno zaboravljam...

