VIDEO Nevjerojatna snimka širi se internetom: Raspala se Muskova raketa, ostaci padaju, avionski promet prekinut

SpaceX-ova ogromna raketa Starship uspješno je poletjela u atmosferu na svom sedmom probnom letu bez posade u četvrtak, no nekoliko minuta kasnije raspala se u eksploziji, priopćila je tvrtka. - Starship je doživio neplanirani raspad tijekom uspona - objavila je privatna svemirska tvrtka u vlasništvu tehnološkog milijardera Elona Muska, prenosi agencija dpa.

Success is uncertain, but entertainment is guaranteed! ✨ pic.twitter.com/nn3PiP8XwG

Kontrola misije SpaceX-a izgubila je kontakt s nedavno nadograđenim Starshipom, koji je nosio svoj prvi testni teret lažnih satelita, osam minuta nakon polijetanja. Video koji je snimio Reuters prikazuje narančastu kuglu eksplozije koje se šire nebom iznad glavnog grada Haitija Port-au-Princea, ostavljajući iza sebe tragove dima. - Naši timovi nastavit će pregledavati podatke iz današnjeg testiranja kako bi bolje razumjeli glavni uzrok nesreće - priopćila je tvrtka. - S ovakvim testovima, uspjeh dolazi iz onoga što naučimo, a današnji let će nam pomoći da poboljšamo pouzdanost Starshipa.

Deseci komercijalnih letova preusmjereni su na druge zračne luke ili su promijenili kurs kako bi izbjegli potencijalne krhotine, prema web stranici za praćenje letova FlightRadar24. Polasci iz zračnih luka u Miamiju i Fort Lauderdaleu na kasnili su oko 45 minuta. Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo objavila je da je nakratko preusmjerila zrakoplove oko područja na koje su padale krhotine Starshipa, ali normalne operacije od tada su nastavljene.

Raketa je uspješno poletjela u 16.37 po lokalnom vremenu iz Starbasea, lokacije lansiranja SpaceX-a u Teksasu. Tijekom testa, tvrtka je uspješno izvela hvatanje donjeg stupnja rakete Super Heavy boostera pomoću golemih hvataljki. Gornji stupanj Starshipa, dva metra viši od prethodnih verzija, bio je "letjelica nove generacije sa značajnim nadogradnjama", objavio je SpaceX u opisu misije prije testa. Trebao se kontrolirano spustiti u Indijski ocean otprilike sat vremena nakon lansiranja.

Holy crap!!!! This is a view of Starship breaking up from an airplane!

pic.twitter.com/KteXEfvuWS