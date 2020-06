VIDEO Mijić: Srednji prst bivše predsjednice prvenstveno je upućen Andreju Plenkoviću

U studiju Večernjeg lista gostovao je politički analitičar Mate Mijić koji je s našom novinarkom Ivom Boban Valečić razgovarao o akciji "srednji prst", potencijalnoj velikoj koaliciji HDZ-a i SDP-a i ultimatumu Mosta za podršku manjinskoj vladi.

Koliko kampanja "srednji prst" može naškoditi kampanji Miroslava Škore?

Prije svega mislim da to škodi našem društvu. O silovanim ženama sad se priča kao o nekom dnevno-političkom pitanju. To se vrlo delikatno pitanje baca na stol kao da je pečena janjetina pa da se raja malo počasti s tim. To samo pokazuje da naša politika nema previše sadržaja, i odlazi se u važna pitanja, nije pitanje silovanih žena nevažno, ali svakako nije neko koje bi se razvlačilo na dnevno-političkoj razini, niti pitanje na kojoj bi se gradila kampanja. Mi sad imamo praktički tu jednu mobilizacijsku kampanju tzv. srednji prst koja služi tome da zapravo mobilizira ljevicu da izađe na izbore. Nisam siguran da će to konkretno naštetiti Miroslavu Škori zato što nije to rekao ono što se imputira i to je vidljivo tko god pogleda snimku. Nije to bio čudovišni stav prema kojem žene moraju dobiti nečije odobrenje da bi razmišljale što učiniti u toj situaciji. Otkako se bivša predsjednica uključila u to sada je to dobilo jednu novu dimenziju, analizira se kako to može utjecati na izborne šanse na Miroslava Škoru. Ja bih da se fokusiramo na jednu drugu stvar. Kako će njen srednji prst utjecati na izborne šanse Andreja Plenkovića. Ja bih rekao da je taj srednji prst prvenstveno upućen Andreju Plenkoviću. Njeno uključivanje mobilizira dodatno ljevicu što otežava izbornu utrku Plenkoviću, a opet s druge strane HDZ nema čvrsti ProLife stav, tako da bi se njihovi birači oko njih mobilizirali. To je u sučeljavanju rekao i Jandroković da zapravo HDZ nije za zabrane. Što ovo pitanje bude više u javnosti, profitirat će više otvorene ProLife opcije i pogotovo ljevica.

Plenković je u kampanju krenuo s ključnim argumentom protiv Škore da je on doveo Milanovića na vlast. Može li se taj argument održati i u nastavku kampanje?

Taj argument je gotov. Ako su oni na tome gradili svoju kampanju protiv Škore, to je urušeno u potpunosti. To je drugi razlog zašto je mislim da je srednji prst Kolinde Grabar Kitarović prvenstveno upućen Andreju Plenkoviću zato što mu otežava tu mobilizacijsku utakmicu, s druge strane cijeli taj narativ na desno njegove kampanje da je Miroslav Škoro glavni odgovorni zašto imamo Milanovića sad je u potpunosti urušen. U krajnjoj liniji ako gledamo do kraja taj srednji prst Kolinda Grabar Kitarović upućen je i svim njezinim ProLife biračima, katoličkim aktivistima, pojedinim političarima s katoličkim pedigreom koji su je podržavali pa u krajnjoj liniji nekim crkvenim velikodostojnicima koji su joj, ne možemo se lagati, dali ruke u kampanji, ali nije uspjelo. Ona je pokazala, nažalost, da je oportunist. Ona je sad u drugoj priči, na globalnoj razini i sada oko sebe gradi jedan novi narativ koji joj je potreban da bi se tamo održala kao što je ovdje gradila sebi narativ tradicionalne konzervativne žene koji joj je bio potreban da bude predsjednica. Nažalost, samo se potvrđuje da ovdje nema puno političara s integritetom.

Očekujete li da će Plenković reagirati na srednji prst? Može li reagirati?

Nema tu HDZ ništa pametno za poručiti osim da se bivša predsjednica možda malo zanijela, možda nije dobro razmislila, možda je to bila njezina neslana šala ili nešto slično. HDZ tu ni na koji način ne smije odbijati dio svojih birača. Ako kažu da podržavaju stajalište Kolinda Grabar Kitarović to će im sigurno odbiti dio birača prema Miroslavu Škori i prema Mostu. S druge strane ako kažu da su apsolutno protiv toga, opet ona je bila njihova kandidatkinja relativno nedavno i HDZ je tu u jako nezgodnoj poziciji.

Zoran Milanović je vrlo blago komentirao taj dio, rekao je da se ne želi miješati u kampanju. Je li to novi pokazatelj kako će se on ponašati dalje do izbora?

Teško je analizirati Zorana Milanovića zato što je on jedan dan ovakav, drugi dan onakav. Dosta po osobnom nahođenju kroji te politike Ureda predsjednika. Na trenutak se ponaša kao monarh, a ne odgovorni građanin pa tako onda kaže da nije siguran hoće li izaći na izbore. Sad imamo ovu novu mudrost. On stvarno sebe drži neutralnim kao britanska kraljica, ali pitanje je hoće li tako biti do kraja kampanje. Činjenica jest da je njemu Andrej Plenković milija opcija od Davora Bernardića. Vjerojatno je sad procijenio da bi ovo moglo ozbiljno naštetiti Plenkoviću pa se radije u to ne bi upuštao što ne znači do kraja kampanje to neće učiniti.



Tko će uopće uspjeti sastaviti Vladu nakon izbora. I jedna i druga velika stranka nada se relativnoj izbornoj pobjedi, ali se postavlja pitanje tko bi mogao s kim koalirati. Je li moguća velika koalicija?

Rekao bih da je moguća, ali ne nakon prve runde izbora. Ako nakon ponovljenih izbora nema drugog izlaza što zbog recesije, što zbog potencijalnog drugog vala i niza drugih nama otvorenih pitanja, pa i o tom ekonomskom paketu na europskoj razini odlučivat će se relativno brzo i mi ćemo morati upregnuti sve svoje vanjskopolitičke, diplomatske, lobističke kapacitete da izlobiramo pozamašan paket s europske razine. Vremena za politikantstvo nema, ali nisam siguran da će već nakon prve runde velike stranke pristati na to. Pogotovo iz razloga jer kako dani prolaze sve sam više uvjeren da će zbog odnosa na desnoj strani spektra Restart koalicija izaći kao relativni pobjednik izbora i ne mogu zamisliti HDZ kao manjeg partnera u toj koaliciji.

Kako će netko objasniti biračima da moraju na ponovljene izbore ukoliko epidemija ponovno bukne?

HDZ prije svega mora objašnjavati stvari svojoj mašineriji, a ne biračima na razini države kao takvima. HDZ-ovoj mašineriji objasniti da će oni pristati na to budu manji partner u velikoj koaliciji i da će glavne funkcije u državi u toj vladi obnašati SDP uz asistenciju HDZ-a, bojim se da toj mašineriji neobjašnjivo. Kad pričamo o biračima u totalu, pogotovo HDZ ima vrlo čvrstu biračku strukturu i oni prije svega njima moraju objasniti, da to kažem dosta sirovo, zašto su vratili komunjare na vlast. U tom smislu, to će biti puno teže objašnjivo nego virus i recesija. Prosječan birač sve te kompleksnije stvari malo teže prihvaća i razumije i nema dovoljno vremena uopće, ali HDZ-ovi birači bili bi definitivno bijesni da HDZ asistira SDP-u u dolasku na vlast. Kad bi HDZ imao tu nadmoćniju poziciju da može reći da nije moglo drukčije, ali mi smo glavni - to bi još prošlo, ali ne vidim da je moguće da HDZ bude drugi partner.

