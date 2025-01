VIDEO Melania snimljena kako priča na 'našem jeziku' pa izazvala buru: 'Slovenski? Ne, ovo je srpski'

Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump, nakon prvog tjedna na dužnosti, posjetio je Sjevernu Karolinu i Kaliforniju. Tijekom obilaska područja pogođenih katastrofalnim požarima i uništenih dijelova Los Angelesa, uz njega je bila i supruga Melania Trump , čiji je "casual" stajling izazvao mnoštvo komentara na društvenim mrežama. No, ono što je posebno privuklo pažnju bila je snimka na kojoj Melania razgovara na, kako mnogi tvrde, "našem jeziku".

Naime, tijekom posjeta Melaniji je prišla žena i započela razgovor na jeziku regije bivše Jugoslavije, što je Melania spremno prihvatila. "Dobar dan", pozdravila je žena, a Melania je uz osmijeh odgovorila i upitala: "Kako ste?". Naravno, Melania ju je razumjela jer je rodom iz Slovenije. Razgovor se nastavio u opuštenom tonu, dok su se dvije sugovornice razumjele bez poteškoća

Melania spoke to a woman in California and consoles her in her native language - Slavonic. Amazing. pic.twitter.com/TB9QIGTCVC