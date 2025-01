Trump ne popušta, prijetio Danskoj zbog Grenlanda: 'Bitka za Arktik je tek počela'

Donald Trump je ove godine, svega pet dana prije nego što je preuzeo funkciju predsjednika Sjedinjenih Država, imao telefonski razgovor s danskom premijerkom Mette Frederiksen koji je eskalirao u ozbiljan diplomatski sukob zbog Grenlanda , teritorija koji Trump smatra ključnim za američku nacionalnu sigurnost. U razgovoru koji je trajao 45 minuta, Trump je, prema izvorima, prijetio uvođenjem carina Danskoj kako bi prisilio Frederiksen na prihvaćanje njegovih teritorijalnih ambicija.

Trump je inzistirao da je Grenland od strateške važnosti za SAD, a izvori su otkrili da je tijekom razgovora bilo govora o mogućim vojnim mjerama. "To je bilo strašno. Trump je bio vrlo čvrst. Bilo je to kao hladni tuš. Ranije smo to teško shvaćali ozbiljno, ali sada mislim da je ozbiljno, i to potencijalno vrlo opasno", izjavio je jedan od visokih dužnosnika.

Trumpova opsesija Grenlandom nije nova, ali očito s ovim razgovorom pokazuje sve veću odlučnost da kontrolira strateški važan teritorij smješten između Europe i Sjeverne Amerike, koji je ključan za američki sustav balističkog raketnog upozorenja, piše Daily Mail. Osim toga, Grenland se smatra bogatim resursima rijetkih zemnih minerala, poput urana, koji nisu dostupni u SAD-u. To, u kombinaciji s geo-političkim razmatranjima u konkurenciji s Rusijom i Kinom, čini Grenland izuzetno vrijednim u Trumpovoj strategiji širenja američkog utjecaja u Arktiku.

Frederiksen, koja se posljednjih godina zalaže za veću autonomiju Grenlanda, jasno je odbila Trumpove zahtjeve. U razgovoru je, prema izvorima, naglasila da je Parlament Grenlanda već donio jasnu odluku – otok nije na prodaju. Dodatno, Frederiksen je iznijela stav da je Danska čvrsto posvećena sigurnosti u Arktiku te je predložila jačanje trgovinskih odnosa s SAD-om, podsjetivši Trumpa na zajedničke interese EU-a i SAD-a u daljnjem jačanju ekonomskih veza.

Međutim, Trumpov odgovor na Frederikseninu čvrstinu bio je daljnje prijetnje i zahtjevi, čime je situacija ušla u fazu verbalnog sukoba. "Siguran sam da će Danska popustiti", izjavio je Trump nekoliko sati nakon što je položio zakletvu kao predsjednik, čime je ponovno potvrdio svoju opredijeljenost za ostvarivanje američkih interesa na Greenlandu, unatoč jasno izraženim stajalištima danske strane. Ovaj telefonski razgovor samo je najnoviji u nizu Trumpovih poteza koji odražavaju njegovu širinu ambicija vezanih uz širenje američkog teritorija i utjecaja. Tijekom svog inauguracijskog govora, Trump je SAD prikazao kao "rastuću naciju" koja teži proširenju svog teritorija. Kroz svoju administraciju, Trump je često govorio o mogućim aneksijama, pa čak i o vraćanju Panamskog kanala pod američku kontrolu.

