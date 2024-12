VIDEO Izraelci napali sirijsku luku: Pogodili šest brodova sirijske mornarice

Izraelska vojska pogodila je u ponedjeljak najmanje šest brodova sirijske mornarice u napadu na sirijsku luku Latakiju, priopćila je u utorak britanska zaštitarska tvrtka Ambrey. Na videosnimci se vidi kako se jedno plovilo mornarice nasukalo, a da ih je pet potopljeno, bez ikakve vidljive štete na infrastrukturi luke.

Sirijski sigurnosni izvori rekli su Reutersu u ponedjeljak da je izraelska vojska ciljala postrojenje protuzračne obrane blizu Latakije. Napad je uslijedio nakon što su pobunjeničke snage svrgnule sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Izraelski zrakoplovi gađali su od vikenda niz ciljeva u Siriji kako bi osigurali da sirijska vojna oprema, uključujući borbene zrakoplove, projektile i kemijsko oružje, ne padne u ruke pobunjenika.

