VIDEO Izbio požar na velikom ruskom LNG terminalu na Baltičkom moru, prije toga viđeni dronovi

Požar je izbio na terminalu najvećega ruskog proizvođača ukapljenog prirodnog plina Novatek na Baltičkom moru, rekao je regionalni dužnosnik u nedjelju, u jeku izvješća o tome da su viđeni dronovi na tom području.

"Nije bilo žrtava u požaru na terminalu Novatek u luci Ust-Luga. Osoblje je evakuirano", rekao je regionalni guverner Lenjingrada Aleksander Drozdenko u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. Drozdenko nije rekao što je izazvalo požar na terminalu u luci u ruskom dijelu Finskog zaljeva, oko 170 km zapadno od Sankt Peterburga i 35 km od estonske granice.

Russian media report a drone attack on Novatek plant in Leningrad region last night.



The Novatek plant in Ust-Luga processes stable gas condensate, the final products being oil, kerosene, diesel fraction and fuel oil. The plant is located in the coastal zone, next to a… pic.twitter.com/pUpCoM3ikg