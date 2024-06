VIDEO Isplivala uznemirujuća snimka: Požar baterija progutao tvornicu, poginula 23 radnika

U južnokorejskoj tvornici za proizvodnju litijskih baterija u ponedjeljak je izbio požar, rekli su vatrogasci, a novinska agencija Yonhap izvijestila je da je u tvornici pronađeno oko 23 tijela. Požar, koji je u međuvremenu ugašen, dogodio se oko 10,30 sati (1,30 h GMT) u tvornici proizvođača baterija Aricell u Hwaseongu, južno od glavnoga grada Seula.

Požar je izbio nakon što je niz baterijskih ćelija eksplodirao u skladištu s nekih 35.000 jedinica, rekao je Kim Jin-young, lokalni vatrogasni dužnosnik. Yonhap je izvijestio da je pronađeno dvadesetak tijela, ali Kim je na brifingu koji je prenosila televizija rekao da je devetero ljudi smrtno stradalo, a četvero je ozlijeđeno, od kojih je dvoje u kritičnom stanju.

Čelnik Aricella Park Soon-kwan izrazio je sućut obiteljima poginulih i ispričao se svima. Poručio je i kako će provesti detaljnu istragu i utvrditi sve okolnosti koje su dovele do požara više od 35.000 baterija litija, kako bi se u budućnosti spriječili slični incidenti. U međuvremenu je isplivala i uznemirujuća snimka iz tvornice u kojoj je došlo do požara, a koju su radnici prije eksplozije bezuspješno pokušali ugasiti.

