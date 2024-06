Požar progutao obiteljsko imanje, preživio je samo pas Bobi: 'Htio sam pustiti ovce da se spase, ali vatra je bila prejaka da priđem'

Obitelj Jura iz Bjelovara svakog je dana iz grada putovala u Novoseljane, malo mjesto u kojemu su imali ovce, janjad, piliće, poljoprivredne strojeve, gospodarske zgrade i zgradu u kojoj bi boravili kada su došli obrađivati zemlju i brinuti za više od stotinu životinja na imanju. Imali su, sve do jučer, kada je u nekoliko sati plamen progutao sve.

- Jučer dopodne sam bio ovdje, od 9 do 11. Sve je bilo u redu, obavio sam što sam trebao i vratio se u grad. Bio sam kod bolnice oko 14,45 kad me nazvao susjed iz Novoseljana da mi javi da mi gori štagalj. Mislio sam da se šali, ali svejedno sam na motoru dojurio ovamo. I imao sam što i vidjeti - ispričao je potreseni vlasnik Darko Jura za MojPortal.

Vatra se rasplamsala jako brzo te se štaglju nije moglo prići. Vatrogasci su brzo stigli, no već je bilo kasno. - Odjurio sam iza štaglja, do mjesta na kojem smo držali ovce. Mislio sam da ću ih uspjeti pustiti van, da se bar one spase, ali vatra je bila prejaka, nisam im mogao prići - kroz suze je protisnuo Darko.

Od 43 grla stoke i više od 100 kokoši i pilića, preživio je samo obiteljski pas, border collie Bobi. Vatrogasci su ga na vrijeme uočili u boksu i izveli ga na sigurno. Danas izgubljeno hoda po imanju i traži ovčice koje je do jučer marljivo čuvao. U velikom štaglju izgorjeli su novi strojevi vrijedni minimalno 15 tisuća eura, 80 bala sijena i stočna hrana. Srećom, ljudskih žrtava nije bilo.

POVEZANI ČLANCI:

- Susjedi su htjeli pomoći u gašenju, no vatrogasci i policija im nisu dali prići da se ne dogodi neko zlo. Na teren su uz profesionalne vatrogasce iz Bjelovara izašli i vatrogasci iz našeg DVD-a Novoseljani. Cijelu noć su ljudi tu dežurali. Grad nam je ustupio bager da se slama koja se zapalila može razgrnuti i dobro ugasiti. Hvala svima koji su pomogli - poručio je Darko.

Nakon što se provede policijski očevid, ustanovit će se uzrok požara koji je u par sati odnio cijelo imanje obitelji Jura, kao i visina materijalne štete.

VIDEO Tri psa hodaju po smeću, hrana im je s druge strane žice