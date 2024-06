VIDEO Erumpirao jedan od najaktivnijih vulkana na svijetu: Pogledajte nevjerojatne snimke

Jedan od najaktivnijih vulkana na svijetu ovog je ponedjeljka erumpirao, potvrdio je Američki geološki institut, na području na kojem je zadnji put erupcija izbila prije pola stoljeća. Radi se o vulkanu Kilauea na Havajima, a do erupcije je došlo unutar Nacionalnog parka. Inače, zbog tamošnjih uvjeta poput pucanja tla i odrona dio oko vulkana zatvoren je za javnost od 2008. S obzirom da je mjesto erupcije udaljeno od većih mjesta, smatra se kako nema opasnosti za tamošnje stanovništvo.

- Sjaj je vidljiv na slikama web kamera, što ukazuje na to da lava trenutno izbija iz pukotina. Erupcija je trenutno u tijeku, ali se odvija na udaljenoj lokaciji unutar nacionalnog parka, ima mali eruptivni volumen i ne predstavlja neposrednu prijetnju ljudskim životima ili kritičnoj infrastrukturi - objavili su iz Instituta, no iz civilne zaštite su upozorili na plinove, prenosi The Guardian.

The first helicopter overflight of Kīlauea's new SW rift zone eruption site at 6 AM HST on June 3, 2024 showed lava fountaining from 1 km (0.5 mi)-long fissures and volcanic gases blowing downwind. See the latest eruption update & Alert Level changes at https://t.co/N6WsRzP7sL pic.twitter.com/xlggUpxzdb