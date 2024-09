VIDEO Dramatična snimka: Primio se za vrata kombija i vukao po cesti kako bi spriječio kradljivca

Na internetu je isplivala dramatična snimka vodoinstalatera koji je skoro izgubio život jer je pokušavao zaustaviti lopova koji mu je htio ukrasti kombi. Naime, nadzorne snimke snimile su incident koji se ovog utorka dogodio u centru Sheffielda, prenosi Daily Mail, a muškarac je u krađi dobio teške ozljede.

Naime, nadzorna snimka krenula je kada je vodoinstalater shvatio da mu netko pokušava ukrasti službeni kombi. Zatrčao se prema vratima automobila, no lopov je uspio krenuti, a vodoinstalater se uspio zadržati na vratima. Druga nadzorna kamera nadalje pokazuje kako muškarac doslovce visi s kombija u pokretu, sve do jednog trenutka kada se pustio na tlo i otkotrljao.

URGENT: Van stolen in Sheffield –



WATCH the shocking video of a heroic man being dragged as he tries to stop thieves you have any info, contact South Yorkshire Police on 101, quoting 14/162424/24.



Please RT and help bring these criminals to justice! #Sheffield #VanTheft pic.twitter.com/fkXuHOSO2s