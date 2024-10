VIDEO Drama u brodogradilištu nuklearnih podmornica, policija upozorava: 'Ne izlazite iz kuća, zatvorite prozore'

Veliki požar izbio je u brodogradilištu za britanske nuklearne podmornice u Cumbriji. Tamošnja policija priopćila je da su dvije osobe prevezene u bolnicu zbog gutanja dima, ali nije bilo žrtava nakon što je požar izbio u srijedu, pola sata poslije ponoći. Sky News piše da su ljudi evakuirani iz Devonshire Dock Halla te da nema nuklearnog rizika.

Ipak, policija savjetuje ljudima koji žive u blizini da "ostanu u kućama dok hitne službe ne stave sve pod kontrolu i da drže zatvorena vrata i prozore".

#UPDATE: Two people taken to hospital after fire at nuclear submarine shipyard in Cumbria, northern england 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/Wr2LEnaHMl pic.twitter.com/knwWZVcGt6