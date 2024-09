VIDEO Češku i Poljsku pogodile najgore poplave u skoro 30 godina: Više poginulih, tisuće evakuiranih, traže nestale

Jedna osoba se utopila na jugozapadu Poljske, a tisuće su evakuirane preko granice u Češkoj dok obilne kiše u nedjelju nastavljaju padati diljem srednje Europe te izazivati poplave u nekoliko područja. Jedan vatrogasac je također poginuo u poplavama u Donjoj Austriji, rekao je austrijski vicekancelar Werner Kogler u nedjelju na društvenoj platformi X dok su vlasti pokrajinu oko glavnog grada Beča, na granici s Češkom i Slovačkom, proglasile područjem katastrofe.

Rijeke su nabujale od Poljske do Rumunjske, gdje je u subotu pronađeno četvero mrtvih, nakon višednevnih kiša zbog oluje Boris. Dijelovi Češke i Poljske su se suočili s najgorim poplavama u gotovo tri desetljeća. Četvrt milijuna kućanstava u Češkoj je bilo bez električne energije zbog kiše i snažnih vjetrova. Češka policija je rekla da traži troje ljudi koji su bili u automobili koji je pao u rijeku Starič blizu Lipova Lazne, 235 kilometara istočno od Praga u subotu.

Jedna osoba je poginula u poljskom okrugu Klodzko, za koji je premijer Donald Tusk rekao da je najgore pogođeno područje odakle je evakuirano 1600 ljudi. "Situacija je veoma dramatična", rekao je Tusk novinarima u nedjelju nakon sastanka u gradu Klodzko, koji je djelomično bio pod vodom nakon što je vodostaj lokalne rijeke u nedjelju ujutro narastao na 665 centimetara, što je daleko iznad alarmantne razine od 240.

Vodostaj je premašio rekordnu razinu zabilježenu tijekom teških poplava 1997., koje su djelomično oštetile grad i dovele do smrti 56 osoba u Poljskoj. Obližnji povijesni grad Glucholazy je u nedjelju ujutro naredio evakuaciju dok se lokalna rijeka počela izlijevati iz korita, a vatrogasci i vojnici od subote rade kako bi zaštitili gradski most. Vatrogasna služba u regiji je rekla da je do nedjelje ujutro evakuirala 1900 ljudi te da su mnoge prometnice blokirane.

U najgore pogođenim područjima tijekom noći je palo više od 100 milimetara oborina i oko 450 milimetara od srijede navečer, rekao je češki meteorološki institut. Nove kiše očekuju se u nedjelju i ponedjeljak. Dužnosnici u mađarskom glavnom gradu Budimpešti su povećali svoju prognozu za rast vodostaja Dunava u drugoj polovici ovog tjedna na više od 8,5 metara, čime bi se približio rekordnoj razini od 8,91 metara zabilježenoj 2013., dok je nastavilo kišiti u Mađarskoj, Slovačkoj i Austriji.

"Prema prognozama, jedna od najvećih poplava u proteklih godina se približava Budimpešti, no spremni smo obuzdati je", rekao je budimpeštanski gradonačelnik Gergely Karacsony. Vlasti u Rumunjskoj su rekle da je kiša manje intenzivna nego u subotu, kada je u poplavama poginulo petero ljudi, a oštećeno je 5000 kuća. Pogođeni su gradovi i sela u sedam okruga diljem istočne Rumunjske, a jedinica za hitne slučajeve je rekla da i dalje traži dvoje nestalih osoba.

