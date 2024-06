VIDEO Bizarna rasprava Trumpa i Bidena: On sigurno ne može toliko udariti

Američki predsjednik Joe Biden i njegov republikanski protukandidat Donald Trump u prvoj televizijskoj debati uoči predsjedničkih izbora koji se održavaju u studenome u SAD-u vodili su bizarnu raspravu o igranju golfa. Voditeljica ih je upitala kako komentiraju zabrinutost birača hoće li moći voditi državu s obzirom na njihove godine, na što je Trump počeo pričati o tome kako dobro igra golf.

– Polagao sam dva testa, kognitivna. Položio sam ih, oba, kao što znate. Objavili smo to u javnosti. On nije polagao nijedan. Volio bih ga vidjeti kako polaže jedan. Samo jedan, stvarno lagan – kazao je prvo Trump pa nastavio: – I znate, jako sam dobrog zdravlja. Upravo sam osvojio dva klupska prvenstva, čak ne seniorska, dva redovna klupska prvenstva u golfu. Da biste to učinili, morate biti prilično pametni i morate biti u stanju udariti loptu daleko, a ja to mogu učiniti. On to ne može. Ne može udariti loptu 50 jardi (45 metara). Izazvao me na golf-meč. Ne može udariti lopticu na 50 jardi – kazao je Trump.

Biden mu nije ostao dužan pa je komentirao Trumpovu visinu i težinu. – Samo pogledajte što on kaže da jest i pogledajte što on jest. Bio bih sretan da se natječem u vožnji s njim. Usput, rekao sam i prije, rado ću igrati golf ako sam bude nosio svoju torbu – kazao je Biden.

