VIDEO Bespomoćnu ženu nosi bujica, ona vrišti i moli za pomoć: Užasnuti promatrači s balkona nisu uspjeli pomoći...

Najmanje 51 osoba poginula je u iznenadnim poplavama koje su pogodile jugoistočnu Španjolsku, rekao je u srijedu glasnogovornik regionalne vlade Valencije Reutersu. Olujne kiše prouzročene hladnom frontom koja se kretala preko juga i istoka zemlje, poplavile su ceste i gradove u utorak, što je natjeralo vlasti u najteže pogođenim područjima da savjetuju građanima da ostanu kod kuće i izbjegavaju sva putovanja koja nisu neophodna.

Velike poplave posebno su zahvatile regiju Valenciju, gdje su bujice prouzročile kaos na prometnicama. Hitne službe rade na spašavanju ljudi iz poplavljenih područja i tragaju za nestalima. U međuvremenu, deseci ljudi proveli su noć u Valenciji u kamionima ili automobilima, na krovovima trgovina ili benzinskih postaja, na vrhovima mostova ili zarobljeni u svojim vozilima na zakrčenim cestama dok nisu spašeni. Mnogi od njih još uvijek čekaju spas hitnih službi, koje u velikom broju slučajeva ne mogu stići zbog stanja cesta i infrastrukture.

A woman is being swept away by water during flash floods in Valencia, Spain.pic.twitter.com/DvOZZYmL6O