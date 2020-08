Veterinarska inspekcija uvodi pojačani nadzor zlostavljaču iz Doljana, a tko će zaštititi pse kad nema inspektora?

U sustavu zaštite životinja često zaduženi za njegovo provođenje odluče kako 'to nije u njihovoj nadležnosti' pa zakoni ostanu mrtvo slovo na papiru. Kako Zakon o zaštiti životinja, tako i kazneni zakon koji u čl. 205 kaže da je zlostavljanje životinja kazneno djelo.

Spotaknulo se tako na nadležnosti i zlostavljanje na koje se reagiralo tek kad su se uključili mediji i objavili snimku. Kamera je zabilježila kako J. C. iz daruvarskog prigradskog naselja Doljani tuče i gazi svoje pse, muči ih i nanosi im bol. Odaju to i krici jadnih životinja. Iako su građani i prije nego je snimljeno sve prijavljivali policiji, dobili su objašnjenje kako to nije u njihovoj nadležnosti. Nakon što je prijavljeno i veterinarskoj inspekciji prošlo je još nekoliko dana dok inspektori nisu posjetili dvorište u kojem žive jadne životinje. Očekivalo se, a sve bi bilo po zakonu, da će inspektor pse i oduzeti. No, o tome se, barem sudeći po odgovoru koji smo dobili, niti ne razmišlja. Istina, nema ni onog uobičajenog 'psi su dobrog gojnog stanja, uredno cijepljeni i čipirani', jer upravo to su kao nedostatak pronašli u inspekcijskom nadzoru.

– Veterinarska inspekcija obavila je nadzor po prijavi za zlostavljanje životinja od strane Udruge Animalex u svrhu provjere navoda iz prijave. Na adresi su zatečena 3 psa te 4 šteneta. Nadzor je proveden zajedno sa ovlaštenim veterinarom iz nadležne veterinarske stanice koji je obavio klinički pregled pasa. Utvrđeno je kako dva psa nisu cijepljena i čipirana. Veterinarska inspekcija će pokrenuti optužni prijedlog protiv vlasnika životinja u skladu s propisima pri nadležnom prekršajnom sudu. Napominjemo kako će posjednik do okončanja postupka zbog kaznene prijave (od strane Udruge) i prekršajnog postupka (od strane veterinarske inspekcije DIRH-a) biti pod pojačanim nadzorom veterinarske inspekcije DIRH-a – stoji u odgovoru iz Državne inspekcije Republike Hrvatske.

Kad su mediji krajem 2018. objavili snimku na kojoj lovac iz Donje Postinje tuče i nogama gazi svoje pse, inspekcija ih je oduzela i smjestila u sklonište. Istina, vrlo brzo su vraćeni jer DORH nije tražio da se u skloništu i zadrže, a pojavili su se i problemi financiranja troškova skloništa. Psi su oduzeti u još jednom slučaju, tada su ostali u skloništu do okončanja sudskog postupka, a većinu troška platila je jedna zagrebačka udruga koja je pse i zbrinula. Teško je očekivati da će veterinarska inspekcija ovdje promijeniti odluku, kao u slučaju psa koji je zbog nebrige vlasnika bio osuđen na eutanaziju. Poklopilo se tada sve s ustoličenjem novog državnog inspektora, zaradili su se i neki politički bodovi. Teško je očekivati da bi se i veterinarskom inspektoru moglo bilo što dogoditi. Prijetio je prije nekoliko godina tadašnji pomoćnik ministra poljoprivrede kako će poništiti rješenje jednog inspektora za koje se ispostavilo da je napisano na pogrešnim i netočno utvrđenim činjenicama. Niti je rješenje poništeno, niti je inspektor, nula kako ga je nazvao pomoćnik ministra, napustio sustav. Samo je malo premješten, baš kao i sam pomoćnik.

Kad već policija nije smatrala da je to u njihovoj nadležnosti, kad veterinarska inspekcija nije zaštitila pse, pitanje je što će na sve reći DORH. Jer riječ je o istom onom koji je odbacio kaznenu prijavu protiv dva lovca, od kojih je jedan nožem rezao vrat divljoj svinji a drugi to snimao. Prijavljeni su zbog mučenja životinje, no prijava je odbačena jer njihovim postupanjem nije ostvareno obilježje kaznenog djela za koje su prijavljeni, kako je stajalo u obrazloženju. I prijavljeni J. C. je lovac, je li mu olakotna okolnost?

Možemo li očekivati da će netko barem okupiti sve koji bi trebali provoditi zakone i podučiti ih što trebaju raditi? I da, dok ovo sve traje, tko će zaštititi pse kad ne bude inspekcije koja nadzire posjednika?