VIDEO Kamere zabilježile trenutak razornog potresa u Turskoj

Snažan potres magnitude 7,8 pogodio je u ponedjeljak Tursku i Siriju, usmrtivši desetke ljudi i sravnivši zgrade sa zemljom dok su ljudi još spavali, a naknadna podrhtavanja tla osjetila su se čak do Cipra. Više od 300 ljudi je poginulo. Na terenu su brojne spasilačke ekipe koje pružaju pomoć i traže ljude ispod ruševina.

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke trenutka razornog potresa.

Turska agencija za upravljanje katastrofama AFAD priopćila je u ponedjeljak da je 76 ljudi poginulo, a 440 ozlijeđeno u snažnom potresu koji je pogodio nekoliko pokrajina na jugu zemlje. "76 naših građana izgubilo je živote u Adani, Adiyamanu, Malatyi, Kahramanmarasu, Gaziantepu, a 440 građana je ozlijeđeno u Sanliurfi, Diyarbakiru, Adani, Adiyamanu, Malatyi, Osmaniyeu, Hatayu i Kilisu", rekao je AFAD.

BREAKING: CCTV footage from M7.8 earthquake in central Turkey appears to confirm reports that the earthquake lasted more than a minute.#Turkey #earthquake

