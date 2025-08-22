Veleposlanstvo Indije u Hrvatskoj svečano obilježilo 79. Dan neovisnosti u Zagrebu

Veleposlanstvo Indije u Hrvatskoj 19. kolovoza u Zagrebu upriličilo je svečani prijem povodom 79. Dana neovisnosti Indije, koji je održan u Hotelu Westin. Na događaju je sudjelovalo gotovo 200 uglednih uzvanika, uključujući zastupnike Hrvatskog sabora, predstavnike ministarstava i državnih institucija, članove diplomatskog zbora, predstavnike društava prijateljstva Hrvatska–Indija, kao i pripadnike žive indijske zajednice u Hrvatskoj.

U svom uvodnom obraćanju, veleposlanik Indije u Hrvatskoj, Nj. E. g. Arun Goel, osvrnuo se na povijesni put Indije od stjecanja neovisnosti te naglasio važnost nedavnog posjeta indijskog premijera, g. Narendre Modija, Hrvatskoj, koji je održan 18. lipnja 2025. Tijekom posjeta potpisana su četiri ključna bilateralna dokumenta: Memorandum o razumijevanju o suradnji u poljoprivredi i srodnim sektorima, Program suradnje u području znanosti i tehnologije, Program kulturne razmjene,Memorandum o razumijevanju o uspostavi Katedre za hindski jezik na Sveučilištu u Zagrebu. Oba su premijera istaknula važnost produbljivanja suradnje u području informatičkih tehnologija, farmaceutske industrije, obnovljivih izvora energije, luka i brodarstva, obrazovanja i turizma. Dodatno, planira se proširenje suradnje na obranu, digitalnu infrastrukturu, zaštitu podataka, start-upove, prehrambenu industriju, svemir, nuklearnu energiju i mobilnost radne snage.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, dr. David Vlajčić, u svom je obraćanju prenio čestitke predsjednika Vlade RH, g. Andreja Plenkovića, povodom Dana neovisnosti Indije te naglasio trajno prijateljstvo i sve snažnije partnerstvo između Hrvatske i Indije. Protekla je godina bila osobito bogata kulturnim aktivnostima, u kojima je Indija bila predstavljena hrvatskoj publici kroz više od 50 događanja – od simpozija i filmskih festivala do izložbi i javnih predavanja. Među istaknutim projektima bili su Simpozij o indijskoj civilizaciji u Osijeku, Mjesec indijskog filma u Karlovcu, predavanja o vedskoj matematici u Novigradu te izdavanje knjižice o jogi koja je hrvatskim čitateljima približila indijsku tradiciju holističkog zdravlja. Posebno je odjeknula suradnja s Gradom Zagrebom, gdje se svakog utorka i četvrtka u Jarunu održavaju besplatni satovi joge, privlačeći stotine građana.Sama svečanost povodom Dana neovisnosti bila je obogaćena raznolikim kulturnim programom. Publiku su oduševili vedskog pjevanja ansambla Veda Union, elegantne plesne izvedbe kathaka u izvedbi Ivane Surya i plesne skupine Ane Jug, nastup plesnog indijskog izričaja kučipudi u izvedbi Ramye Reddy Karajula te glazbeni sastav Shakti & The Vibe Tribe, koji je večeri dao poseban ritam i energiju. Gosti su mogli uživati u raznovrsnoj indijskoj i hrvatskoj hrani, pripremljenoj s posebnom pažnjom na okuse i tradiciju svake zemlje. Ponuda je odražavala bogatstvo i raznolikost kulinarske baštine, pružajući priliku za upoznavanje gastronomskih specifičnosti Indije i Hrvatske te dodatno naglašavajući duh prijateljstva i kulturne razmjene