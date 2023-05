Većinski udjel u Luci Rijeka još nedohvatljiv

Država neće pustiti svoj kontrolni paket u najvećoj hrvatskoj luci, onoj u Rijeci, a po svemu sudeći, slijedit će je i mirovinski fondovi. Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) donijelo je na posljednjoj sjednici odluku da će odbiti ponudu tvrtke Port Acquisition u vlasništvu češkog investitora Jaroslava Strnada za preuzimanje dionica Luke Rijeka. Strnad je svoju ponudu objavio početkom mjeseca, nakon što je prethodno otkupio 33,73 posto dionica od poljskog OT Logisticsa i investicijskog fonda Fundusz Ekspansji Zagraniczne. Prethodno je Strnad već imao manji udjel u riječkoj luci, pa posjeduje ukupno 34,42% dionica.

Nije opcija

Ovakva reakcija države nije neočekivana, premda je Luka Rijeka bila u dijelu manjinskog portfelja CERP-a za koji se predviđalo povlačenje, no u međuvremenu je resorni ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković dao do znanja da to zasad neće biti opcija. Koliko će biti uspješan u pohodu da dođe do većinskog udjela, Strnadu će sada biti važno kako će reagirati mirovinski fondovi, koji zajednički u Luci Rijeka drže 33,5% dionica. Bez njihovog odaziva, neće moći steći ciljani većinski paket u riječkoj tvrtki.

Prema tvrdnjama krugova upućenih u razmišljanje mirovinaca, i oni će zadržati svoje dionice. Naime, odluka države ih nimalo ne čudi s obzirom na negativna iskustva s prethodnim poljskim vlasnikom koji je riječku luku - sa strateškim značajem - gotovo doveo do propasti. U takvom kontekstu, vjerovati "na prvu" novom dioničaru nema mnogo smisla, smatraju krugovi bliski mirovincima. Po njihovim riječima, Jaroslav Strnad za sada se doima kao korektan poslovni čovjek. Međutim, dok ne vide provedbu u djelo Strnadova plana razvoja i plana kapitalnih ulaganja za riječku luku, nema smisla razgovarati o prodaji dionica. "Pri ovoj cijeni mirovinci ne vide razloga da prodaju udjel u Luci Rijeka", kazao nam je upućeni izvor.

Pozitivnu reakciju na ponudu nisu dali niti menadžment i radnici, i to ne zbog cijene, koju drže fer, iako ona nije prešla tromjesečni ponderirani prosjek burzovne vrijednosti dionice od 8,40 eura. Za njih je puno sporniji poslovni plan, te, kako navode u obrazloženju, to što je riječ o poduzetniku koji nema potrebno stručno znanje i iskustvo za provođenje ciljeva, a niti je uvjerljiv oko planiranih ulaganja i vremenskog okvira njihove provedbe.

Pruga na papiru

Uprava u poslovnom planu ne nalazi tako niti temelja za očekivanja Strnada o rastu kontejnerskog prometa za najmanje 10 do 15 posto godišnje, s obzirom na to da Luka nije koncesionar kontejnerskog terminala, a nedovoljno argumenata u ponudi nije navedeno niti za plan povećanja lučkih kapaciteta u razdoblju za koje Luka ima koncesiju i obvezna je ionako na ulaganja u povećanje kapaciteta. Nedovoljno je za menadžment i to što za povećanje prometa temelje Strnad nalazi u gradnji nizinske željezničke pruge, jer na to ni on, niti Luka ne mogu utjecati, a uostalom njezina gradnja nije ni započela. Hoće li ove reakcije i ponuđena cijena utjecati i na odluke malih dioničara, koji u Luci Rijeka drže 7,06%, bit će jasno 1. lipnja, do kada vrijedi Strnadova ponuda.

