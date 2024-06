Večernji list ispred BBC-ja i Renaulta: Projekt Rezolucija Zemlja osvojio srebro na prestižnom natjecanju

U konkurenciji u kojoj se našao jedan od najpoznatijih svjetskih medija - britanski BBC - kao i jedna od najjačih automobilskih kompanija - francuski Renault - ali i pregršt drugih medija i agencija koje rade za najveće svjetske kompanije, drugo mjesto osvojio je Večernji list sa svojim projektom Rezolucija Zemlja. Najveći ekološki projekt u Hrvatskoj, koji neprekidno traje već dvije i pol godine, uvršten je među najbolje primjere native oglašavanja za 2024. godinu na natjecanju Native Advertising Institutea koji se ove godine održava u Kopenhagenu.

Native Advertising Award najveća je i najvažnija nagrada stručnjaka za native oglašavanje i brendirani sadržaj, a ove je godine Večernjak osvojio srebro u kategoriji "Best native advertising user activation campaign" koja se smatra najprestižnijom u ovom izboru. Zlatni je bio češki Seznam Brand Studio s projektom Blue on the Green Trail koji je koristeći popularnu platformu Mapy.cz potaknuo Čehe da provode više vremena u prirodi, hodaju i planinare te se tako i povežu s opremom proizvođača sportske opreme Kolumbija (za koju su i radili projekt). Treba napomenuti i kako je Rezolucija zemlja ušla u top 5 najboljih projekata u kategoriji "Best native advertising strategy".

FOTO Čistili smo diljem Hrvatske: 'Himna nam počinje s 'Lijepa naša', hoćemo li ju zbog ovog otpada mijenjati?'

– Prije svega, velika je čast i ponos biti u dva finala ovako velikog, globalnog natjecanja u kojem sudjeluju sve najveće svjetske medijske kuće. Nakon prošlogodišnjeg osvajanja prvog mjesta, tzv. medijskog oskara u New Yorku na INMA Global Media Awards, ovo je još jedna potvrda da se sav trud, volja i želja koje smo uložili isplati. Ovakav rezultat pokazuje da smo postali prepoznati ne samo u Hrvatskoj nego i na globalnoj razini, ali je i dokaz da se i iz male Hrvatske može boriti s najboljima ako znamo cilj, put i način kako da postignemo rezultat. Nije jednostavno, ali to je put na koji smo se odlučili i od njega ne odstupamo – kazao je Andrej Ribičić, zamjenik voditelja marketinga Večernjeg lista i voditelj projekta Rezolucija Zemlja. Dodao je kako je ovo rezultat ne samo Večernjeg lista nego i svih partnera i prijatelja Rezolucije - tridesetak ekoloških udruga diljem Hrvatske i sponzora kojima i ovim putem od srca zahvaljujemo što su s nama i što prepoznaju da želimo napraviti nešto dobro i nešto vrijedno.

Foto: Elvis Sprečić

– Hvala svima na povjerenju, a ova nagrada motivira nas da kroz Rezoluciju Zemlja i ubuduće kreiramo kampanje koje pomiču granice kreativnosti i učinkovitosti – poručila je Silvana Mrvelj, direktorica prodaje medijskih rješenja Večernjeg lista koja je i podsjetila kako je Rezolucija Zemlja zasigurno najveća svjetska ekološka medijska inicijativa te jedan od najvećih native projekata na domaćoj medijskoj sceni koji su prepoznali naši brojni partneri.

– Nakon ovoga nam preostaje samo da nastavimo istim tempom i da budemo jedan pozitivan kotačić u stvaranju boljeg, zdravijeg i naprednijeg društva. Čuvajmo prirodu i čuvajmo okoliš jer je to jedini način da sačuvamo sebe – zaključio je voditelj Rezolucije Zemlja.