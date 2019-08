Večernji doznaje: Šimonović u UN, Drobnjak se vraća u Zagreb zbog predsjedanja EU-om

Ivan Šimonović preuzet će predstavljanje Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u New Yorku. Teško se može reći da će taj iskusni diplomat biti novi veleposlanik pri toj međunarodnoj organizaciji, kad je dobar dio njegove karijere vezan za nju. Taj se sveučilišni profesor uključio u diplomaciju pri stvaranju hrvatske države i po njegovu je modelu u Ministarstvo vanjskih poslova dovedeno mnogo mladih i perspektivnih ljudi – primjerice, Zoran Milanović i Andrej Plenković.

M. Kapitanović u Rumunjsku

Šimonović je prvi put otišao u UN 1997. kao stalni predstavnik RH, da bi u zadnjoj godini mandata bio izabran na prestižnu funkciju predsjednika Ekonomskog i socijalnog vijeća UN-a. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon imenovao ga je 2010. pomoćnikom za ljudska prava, što ga je smjestilo visoko na ljestvici Hrvata na najvišim dužnostima u međunarodnim organizacijama. Nakon što mu je istekao taj mandat, 2016. postaje pomoćnik glavnog tajnika UN-a i posebnog savjetnika za odgovornost za zaštitu, a sada se vraća u hrvatsku službu.

Šimonović će u New Yorku zamijeniti Vladimira Drobnjaka, još jednog diplomata teške kategorije. Iako se govorilo da će Drobnjak prihvatiti ponudu da postane savjetnik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, to se nije dogodilo. Drobnjak će ostati na Zrinjevcu i bit će uključen u hrvatsko predsjedanje Vijećem EU. Naime, dosad su stizale kritike zašto Drobnjak, glavni hrvatski pregovarač s EU, već ranije nije uključen u pripreme predsjedanja. Uz promjenu u New Yorku, novi veleposlanici, kojima je predsjednica već predala vjerodajnice, odlaze u niz država. Zlatko Kramarić, koji je 2009. kao prvi hrvatski veleposlanik poslan na Kosovo, a 2011. u Makedoniju, preuzima veleposlanstvo u Albaniji. Danijela Barišić napušta Makedoniju i odlazi na Kosovo. Ona je od 2001. bila pročelnica Ureda predsjednika, glasnogovornica MVEP-a te odradila mandat u Bugarskoj. Dosadašnja veleposlanica Hrvatske na Kosovu Marija Kapitanović odlazi pak u Rumunjsku.

Iz Nizozemske odlazi Andrea Gustović-Ercegovac, načelnica Odjela za bilateralne gospodarske poslove, veleposlanica u Slovačkoj te pomoćnica ministra te nacionalni koordinator za Proces suradnje u jugoistočnoj Europi te karijeru nastavlja u Norveškoj. Nju će u Nizozemskoj naslijediti Dubravka Plejić Marković, koja je od 2016. veleposlanica pri OESS-u, UN-u i ostalim međunarodnim organizacijama u Beču.

Vidiš umjesto Mašine u Irskoj

Novi veleposlanik pri OESS-u je Mario Horvatić, bivši hrvatski veleposlanik u Norveškoj. Jasna Ognjanovac, koja je u karijeri odradila mandat kao veleposlanica u Irskoj, sada odlazi u Bugarsku, dok će Branko Zebić od sada i službeno preuzeti veleposlanstvo u Azerbajdžanu koje je dosad vodio kao privremeni otpravnik poslova.

Promjena veleposlanika dogodila se i u Irskoj – svoj je mandat u toj državi završio Ivan Mašina, a naslijedit će ga Davor Vidiš. On je nakratko krajem prošle godine bio u oku javnosti kad je njegov sin Ivan izabran za predsjednika Mladeži HDZ-a. Vidiš je karijerni diplomat, u MVEP-u je od 1993., bio je diplomatski savjetnik i privremeni otpravnik poslova u veleposlanstvu u Beogradu, generalni konzul Hrvatske u Subotici i šef Ureda za vezu Republike Hrvatske u Prištini te ravnatelj Uprave za susjedne zemlje i Jugoistočnu Europu.