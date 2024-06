Večernjakova Suzana Lepan Štefančić dobitnica nagrade HND-a! 'Moramo biti ustrajni, uvijek sam imala potporu redakcije'

Večernjakova dopisnica iz Osijeka Suzana Štefan Lepančić ovogodišnja je dobitnica nagrade Hrvatskog novinarskog društva (HND) ''Anđelko Erceg'' za tiskano novinarstvo! Suzana, na koju je Večernji list neizmjerno ponosan, uspjela je prva otkriti okolnosti vezane uz smrt mlade Osječanke Mihaele Berak. Samo uz upornost i novinarsku znatiželju, usprkos šutnje na koju je nailazila od policije, Večernjakova dugogodišnja dopisnica otkrila je kako mlada Osječanka nije počinila suicid kako se na početku navodilo, već ju je usmrtio 27-godišnji partner.

''Da joj nisu bile sumnjive okolnosti smrti jedne mlade Osječanke, i da nije nastavila istraživati prvobitne šture i nelogične informacije popraćene šutnjom policije o cijelom slučaju - tko zna bi li krivac ikada bio priveden pravdi. Samo zahvaljujući njezinom novinarskom instinktu, upornosti i posvećenosti istini javnost je, nakon prvobitnih tvrdnji o samoubojstvu pa o nesretnom slučaju, saznala da je ipak riječ o monstruoznom ubojstvu Mihaele Berak koje je počinio njezin partner, policajac!'', poručeno je iz HND-a na dodjeli nagrada, a par riječi nam je uputila i Suzana osobno.

- Ovo mi je veliko priznanje i drago mi je što je HND prepoznao i gura novinare koji prate lokalne teme jer su one od javnog interesa, samo što nekad bivaju ostavljene po strani u konkurenciji velikih nacionalnih tema, prvenstveno politike. Žao mi je što sam ovu nagradu dobila na jednoj vrlo tragičnoj i teškoj priči. Večernji list je prvi otkrio da je počinitelj bio policajac jer je policija pokušavala što duže tu informaciju držati izvan dosega javnosti. Drago mi je ipak što smo se svi mi novinari u Osijeku prihvatili te teme i pilali po tome, pa na kraju i doprinijeli tome da se njena smrt raščisti te da bude izborena pravda - poručila je.

Ovo ubojstvo dogodilo se svega nekoliko ulica od Suzaninog doma, koncem rujna 2023., zbog čega joj je bilo dodatno teško pisati o tom slučaju. Cijela priča zakomplicirala se kada novinarima policija nije otkrivala okolnosti njene smrti.

- Mi smo dobivali jedne informacije, a policija nam je davala neke druge pa nam je bilo teško razaznati što je tu istina. Do pravih informacija nismo mogli doći jedan cijeli dan. U meni se probudila sumnja kada sam policajku pitala je li u stanu u Osijeku pronađeno tijelo, a ona na to nije ništa odgovorila. Ništa nije rekla, samo je ostala šutjeti. Onda sam ja nekim drugim stranama pokušala saznati što se dogodilo i tako sam došla do informacije da je djevojka usmrćena pištoljem, nakon čega se cijela priča zakotrljala - ispričala nam je pa poručila:

- Novinarima u lokalnim sredinama nije lako jer oni prate sve - od sporta, kulture pa do istraživačkih tema, a u malim sredinama svatko može doći do našeg broja i pokušati utjecati na nas. Mi smo zato i najmanje zaštićeni jer nas svi poznaju, zato treba biti ustrajan, a ja sam uz to oduvijek imala potporu svoje redakcije - kazala nam je Suzana, a mi joj još jednom od srca čestitamo!