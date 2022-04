Večernjakova akcija 'Dan zemlja' se nastavlja! Čistilo se i u Istri, Šibeniku...

Večernjakova akcija 'Dan zemlja' nastavlja se dalje! U nacionalnoj kampanji „Rezolucija Zemlja" Večernji list jučer je na više od 30 lokacija s brojnim partnerima organizirao najveću organiziranu ekološku akciju u zemlji. Od samog jutra se čistilo, a sve s ciljem da se učini nešto značajno za našu zemlju, zelenilo i okoliš u cijelosti.

Akciji se tako danas pridružila i Zelena Istra i Grupa za urbane vrtove u suradnji s MO Gregovica i Odredom izviđača „Istra” i Odredom izviđača "Uljanik". U nedjelju su se, unatoč kišici, okupili i Šibenčani kako bi dali svoj doprinos našoj akciji.

Foto: Powerlifting klub "Šibenik"

Podsjetimo, jučer je čak pet tisuća ljudi čistilo Hrvatsku od Vukovara do Neretve, a u akciji je prikupljeno preko sto tisuća kilograma otpada. Tisuće su ljudi od samog jutra čistile diljem Hrvatske – od Zagreba, Križevaca i Koprivnice pa sve do Osijeka, Vukovara i Vinkovaca… Od Istre, jadranskih otoka i gradova do Gorskog kotara i Knina.

Stotinjak izviđača, volontera, partnera projekta, ali i večernjakovaca s lopatama, grabljama i vrećama za smeće okupilo se tako pokraj jezera Vukovina uz napušteni vojni aerodrom u blizini Velike Gorice.

Složno su zasukali rukave, a rezultat čišćenja bila je golema hrpa sa stotinjak vreća za smeće prepunih najraznovrsnijeg otpada. Procjenjuje se da je na trasi dugačkoj nekoliko kilometara očišćeno oko dvadeset tona smeća. Stari akumulatori, manji i veći kućanski uređaji, plastika raznih oblika, ambalaže, kutije za jaja, pa i jedna ružičasta dječja WC školjka samo su dio otpada koji je prikupljen u tri sata čišćenja.

>>Ovdje možete pogledati kako je tekla jučerašnja velika Večernjakova akcija.