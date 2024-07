Večernjakov novinar: Izrael je u teškoj situaciji. Sud u Haagu samo što nije izdao tjeralicu za Netanyahua

Izraelski parlament Kneset izglasao je rezoluciju kojom se odbacuje uspostava palestinske države. U rezoluciji za koju je glasova 68 zastupnika stoji da bi to bila egzistencijalna prijetnja Izraelu. Što to znači, u emisiji Večernjeg TV-a komentirao je stručnjak za bliski istok Večernjakov novinar Hassan Haidar Diab. Emisiju vodi Petra Maretić Žonja.

"Za svakog tko prati Bliski istok i palestinsko pitanje, ovo nije nikakvo iznenađenje. Rekao bih da je rezolucija passe, jer mi živimo preko 70 godina u statusu quo. U rujnu će biti 31 godina od potpisivanja Sporazuma iz Osla između Jasera Arafata i Jichaka Rabina. Arafat se tada odrekao oružanog otpora i rekao je 'hajdemo se mi dogovoriti i potpisati stvaranje Palestinske države u granicama iz 1967. godine'. Međutim, što se dogodilo u tih 31 godinu?"

Haidar Diab je napomenuo kako je u međuvremenu ubijen Jichak Rabin, a Izrael se širio, oduzimao zemlju i dignuo 'onaj famozni zid'. "To nije napravljeno ni za vrijeme apartheida", nadometnuo je.

"Ništa nije napravljeno. Rat bijesni u Pojasu Gaze svaki dan. Ne znam kako će to završiti niti na koji način jer taj rat vodi isključivo Benjamin Netanyahu. Mi se bojimo da neće doći do eskalacije i da se neće priključiti Iran, Hezbolah. Trump je rekao 'nek me se čuvaju Iranci i Hezbollah'. Ova rezolucija nije nikakvo iznenađenje", kazao je. Na pitanje zašto se to dogodilo sada, Večernjakov novinar smatra kako je sad veliki pritisak na Izrael. "Mislim da je to Izrael izglasao da kažu da obični Palestinac nije kriv, već je Hamas i Iran. Oni pokušavaju odbaciti Hamas od cijele te priče".

"Ova rezolucija dolazi u vrijeme kad međunarodna zajednica vrši nevjerojatan pritisak na Izrael. Međunarodni sud u Haagu samo što nije izdao tjeralicu za uhićenje Benjamina Netanjahua i njegova ministra obrane. Izrael u ovom trenutku pokušava skrenuti pozornost", smatra ugledni stručnjak. Haidar podsjeća kako je Izrael od žrtve u samo 10 mjeseci pretvoren u agresora. "Oni tvrde da ubijaju teroriste. Ubijeno je 30 tisuća ljudi. Hajde da je 1000 terorista, ma hajde da je 10 000 terorista i dalje je 20 tisuća ubijenih civila." Kao primjer navodi to što su granatirali kako bi ubili zapovjednika Hamasa, no umjesto toga ubijeno je 100 civila, a ozlijeđeno njih 500. "To znači da ćeš ti ubiti 100, 200, tisuću ljudi samo kako bi ubio jednog čovjeka."

Smatra da je Izrael politički u teškoj situaciji. "Niti jedna izraelska Vlada, ni konzervativna ni umjerena, neće priznati Palestincima državu. Nikada", rezolutan je Večernjakov novinar. Komentirao je i to što su brojne države u posljednje vrijeme priznale Palestinu. "Priznanje Palestina je samo pranje savjesti. Međunarodna zajednica ne može zaustaviti to krvoproliće. Ok, priznao si formalno palestinsku državu. Što si ti s time napravio? Ne možeš tamo otvoriti veleposlanstva. To je pranje savjesti tih zemalja, uz političke konotacije. I neka sutra čitav svijet prizna Palestina, mislim li da će Palestina dobiti državu? Nikad. Ovo je zatvoreni krug koji nema izlaza".

Haidar Diab se zapitao kako će izraelski premijer objasniti majkama vojnika zašto je toliko poginulih jer oni imaju velike gubitke. "Netanyahu je najodgovorniji. Jedna rečenica i on može zaustaviti krvoproliće. Izraelci prosvjeduju, a on im govori da su taoci živi i zdravi i da će nastaviti rat do pobjede. Koje pobjede? U 10 mjeseci ništa nije napravio. "

