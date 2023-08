Davor Ivanković: 'Važno je povećati status vojnika jer u HV ne možemo regrutirati Nepalce'

Kakvo je zapravo stanje Hrvatske vojske?

Od 2016. do 2017. je bilo, recimo, prilično loše, a negdje 2014. - 2013. je bilo najgore. U zadnjih dvije do tri godine je sve bolje i bolje. Prije je bilo bogohulno za vojsku izdvajati više od 500 milijuna eura godišnje, što je bilo jedva za plaće dovoljno, a sada nije problem niti milijardu kao ove godine ili sljedeće još 65 milijuna eura više. I što je najbolje, s obzirom na promijenjene okolnosti i zahtjeve NATO-a zbog rusko ukrajinskog sukoba, odnosno ruske agresije, sad je malo i 2 posto. Ali mi nismo dostigli ni dva posto BDP-a. To bi značilo da bi mi trebali izdvajati sljedeće godine 1,3 ili 1,4 milijarde eura da bismo dosegnuli 2 posto. S obzirom na to da smo već isplatili dobar dio kredita za rafale, znači više od dvije trećine, sad će se oslobađati novci za druge stvari.

Pretpostavljam početkom sljedeće godine konačno stižu Bradleyi, Đuro Đaković će definitivno obnavljati i modernizirati. U Đuri Đakoviću će vrlo izgledno biti naručeno još tridesetak Patria oklopnih vozila pješadije potpuno naoružanih s teškim naoružanjem. Stižu i rakete kratkog dometa koje moraju biti ovdje do dolaska prvih rafala. Po francuskim projektima se radi na Plesu kompletna nova infrastruktura za rafale koji stižu negdje s proljećem. Sljedeće godine osam letjelica, 2025. još četiri, dakle svih 12. Do tada će svi piloti biti osposobljeni, a ovi koji su krenuli s MiG-ova s većim iskustvom, oni će već biti instruktori letenja i imat će borbene sposobnosti, a ovi drugi mlađi oni će još savladavati.

Nas ne zanima i ne nabavljamo avione zbog air policinga. Mi nabavljamo avione da bude najjači dio, jedan od najjačih dijelova naše vojske u smislu odvraćanja. Bit će potpuno naoružani avioni i s vrlo moćnim naoružanjem, od kojih neko vidimo da se koristi upravo u Ukrajini i prilično nesavladivo djeluje to oružje. Govorim o krstarećim projektilima.

Nakon što te planove realiziramo, kuda dalje?

Pa opet su novi zadaci kolektivna obrana. S Amerikancima se sad dogovara nabavka Black Hawkova do kraja, još osam komada. Time bi gotovo potpuno zamijenili helikoptersku eskadrilu, ovo što su poslali u Ukrajinu, 14 komada. Još ne znamo u kojem vremenu će to biti realizirano, ali pretpostavljam unutar dvije-tri godine. Zanimljivo je da će četiri donirati Amerikanci, a četiri ćemo kupiti. Ako svaki dođe 30 - 40 milijuna dolara, to je poprilična cifra, odnosno dobra donacija. Znači, po istom principu kako su nabavljena i prva četiri, 2+2.

Suradnja s Amerikancima je dobra, suradnja s Francuzima isto i mislim da će biti dobro. Negdje na kraju ljeta će biti prvo preuzimanje aviona koji će još nastavit letjeti u Francuskoj, do obuke za instruktore i za neka specifična znanja koja moraju dobiti naši piloti. Pogotovo kada je riječ o avijaciji, sve više mladih se javlja opet, a bilo je godina i godina kad se nije moglo dobiti novog čovjeka. Nije se nijedan javio niti je završio, nije mogao proći na testovima. Sad se pojavljuje opet po desetak - petnaestak mladih svake godine koji hoće biti piloti, tako da će to valjda krenuti.

Što se plaća tiče, Bane k'o Bane. Vidim da cijeloj naciji Banožić sada služi za sprdnju, ali definitivno je ostao zabilježen kao ministar koji je najviše oružja nabavio za hrvatsku vojsku, a sada su dignute plaće vojne i nakon ovog povećanja za sve državne službenike sada će konačno početna plaća s dežurstvima, ono što svaki vojnik može zaraditi, prvi put prijeći tisuću eura. Do sada je bila oko 700 eura. Znači, 'gola' plaća će biti 800, a moći će zaraditi 1000 do 1100. To je već pristojna plaća.

Problem je, naravno, što je interes i interes sve manji i manji. Prije četiri pet godina bilo je dvostruko više kandidata nego onih mjesta za dragovoljno služenje vojnog roka. Sad je to obrnuto, ove godine ima 500 - 600 vojnika, ali kada znamo da većinu nove vojske čine uglavnom Slavonci i Dalmatinci... Dalmatincima očito turizam ide dobro, Slavonci su se ili iselili ili će i oni krenuti u svoj turizam koji će se razvijati, tako da je bilo jako potrebno barem materijalno im dići status, da se poveća motivacija za vojnike.

I novo oružje će tome služiti, naravno, jer tu ipak ima ljudi koji su zainteresirani i kojima koje jako zanima priča o oružju i vojnički život itd. Ima puno mladih ljudi i momaka i djevojaka koji to žele. A nema druge nego hrvatski državljani, moraju biti, ne mogu Nepalci.