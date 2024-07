Vanđelićeva Republika dobila više donacija nego HDZ, SDP, Most i Možemo

Stranka Republika, Damira Vanđelića, rekorder je po iznosu donacija koje je za svoj redovan rad dobila u prvoj polovici godine. Dobila je više nego što su zajedno dobili HDZ, SDP, Možemo i Most. Pokazuju to polugodišnja izvješća o donacijama koje su političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici bili dužni najkasnije do 15. srpnja dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu (DIP), unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja. Republiku, koja je od donatora dobila oko 83.300 eura, po dobivenim donacijama, 31.700 eura, slijedi stranka Odlučnost i pravednost (OIP) Karoline Vidović Krišto, dok je HDZ, koji tradicionalno dobiva najviše donacija, tek na trećem mjestu, sa dobivenih 31.300 eura. Ni Republika, ni OiP na travanjskim izborima za Sabor nisu uspjeli izboriti mjesto na Markovom trgu.

Zadovoljne mogu biti i dvije narodnjačke stranke, HNS i Narodna stranka Reformisti Radimira Čačića, koje su od donatora dobile 26.100 odnosno 23.300 eura, kao i krajnje lijeva stranka Zagreb je naš! kojoj su donatori uplatili 17.000 eura. Na rang-listi donacija slijede Most (13.600 eura), SDP (13.000), Centar obitelji Puljak (12.400), Možemo (10.100), pa Hrvatsko bilo, stranka koja nije zastupljena u Hrvatskom saboru (7.000), HSU (5. 600), HSS (4.600), Glas Anke Mrak Taritaš (3.400). Domovinskom pokretu donatori su uplatili 2.180 eura, neznatno više nego izvanparlamentarnom HSP-u (2.000), a široke ruke nisu bili ni prema Novoj ljevici Ivane Kekin koja je dobila 1.300 eura. Začelje ljestvice drže SDSS Milorada Pupovca, Fokus Daria Zurovca i stranka Dalije Orešković koje od donatora za redovne političke aktivnosti u šest mjeseci nisu dobile ni centa.

Na popisu donatora stranke Republika je osamdesetak imena fizičkih i pravnih osoba, najizdašniji donator bila je tvrtka Elda iz Nove Gradiške koja je prvo uplatila 10.000 eura, a onda još 15.750, dakle ukupno 25.750 eura. Pravna osoba političkoj stranci u kalendarskoj godini za redovan rad smije donirati najviše 26.544 eura, a fizička 3.981 eura. Donacija koje prelaze navedene iznose, političke stranke dužne su prijaviti Državnom uredu za reviziju i DIP-u te uplatiti u državni proračun, najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate. Deset tisuća eura Republici je donirala tvrtka Zlaring, a 5.000 eura tvrtka Vangelis, obje iz Zagreba, dok je sam Vanđelić stranci donirao 3.000 eura. Miodrag Borojević donirao joj je 3.500 eura, a Gordana Deranja, poslovna žena i nekadašnja predsjednica HUP-a u tri navrata ukupno 1. 530 eura.

Osamdesetak donatora svoja je sredstva uplatilo na račun stranke Odlučnost i pravednost, najviše tvrtka Elabo iz Zagreba (6.000 eura) te Robert Krpes (3.300) i Damir Brkljača (3.000 eura). Među HDZ-ovim donatorima nema zvučnih imena, ni previsokih iznosa, najviše mu je, dva puta po 5.000 eura, uplatila tvrtka VB Automobili iz Rijeke te Josip Rupčić i Antonić strojna obrada metala, po 3.000 eura. Trećinu iznosa, od ukupno 26.120 eura, HNS-u su uplatila tri donatora, Ivan Herak, Marin Babić i Nenad Veček, svaki po 3.000 eura. Čačićevim Reformistima, koji nakon travanjskih izbora više nemaju ni jednog zastupnika u Saboru, 11 donatora uplatilo je 23.300 eura, najviše Ida Žužić (3.918 eura) i Velibor Vitez (3.800 eura).

Zrno po zrno, pogača!

Most, koji jedno vrijeme nije radio na privlačenju donatora, sada je od njih 173 dobio ukupno 13.600 eura. Glavninu čine male donacije, od 10, 15, 20 eura, a među onima koje 'odskaču' su donacije Ane Burazin (3.000 eura), Ivana Ivandića (dva puta po 1.000 eura) i Nediljke Čulo (1.000 eura). Pristup 'zrno po zrno, pogača', odnosno puno malih donacija i brojne donatore, imaju i lijeve stranke, Možemo, NL, Zagreb je naš! Potvrđuje to i podatak da je Možemo! Iznos od 10.100 eura dobio kroz 259 donacija, mahom vrijednih par desetaka eura, kakva je primjerice ona Dane Budisavljević od 50 eura. Rijetke su donacije od par stotina eura, a među njima su one Jovanke Obradović Tiška (500 eura), Valerija Baćaka (300 eura), Dubravke Novak (297), Đure Capora i Jagode Munić (po 200 eura).

Stranka Zagreb je naš, poznata samo u zagrebačkim okvirima, primila je čak 760 donacija, vrijednosti od dvije, šest, sedam, 20 eura do 663 eura, koliko joj je donirala Nicole A. M. Hewitt. Među donacijama većim od 100 eura su one Marine Rakas Starčević (101 euro), Nikoline Krešo (127 eura), Ivane Ljubić, Velibora Mačukatina i Tomislava Uršića (po 150 eura), Teje Pađen Rašidagić (180 eura). S obzirom da se na popisu donatora neka imena javljaju više puta, moguće je da su i oni koji su uplaćivali po 15, 20 eura u konačnici premašili sto eura donacija. Iznos od 1.300 eura Novoj ljevici uplatilo je 50 donatora čija se imena također 'vrte' po nekoliko puta. Najviše je, ipak, uplatila Ivana Kekin, 165, pa 185, pa još jednom 185 eura, ukupno 535 eura.

Riječki kadrovi široke ruke, darežljivi Barbir

SDP-u je od 28 donacija na stranački račun 'sjelo' 13.000 eura, a čak 8.000 dobio je od SDP-ovaca iz Rijeke: Sandre Krpan, Gorana Palčevskog, koji su zamjenici riječkog gradonačelnika, Saše Đurića i Željka Jovanovića, svi su donirali po 2.000 eura. SDP-ov europarlamentarac Tonino Picula donirao je 1.200 eura, a dugogodišnji saborski zastupnik Siniša Hajdaš Dončić 1.000 eura. Bivši SDP-ovac, koji kao nezavisni vijećnik u splitskom Gradskom vijeću 'drži stranu' gradonačelniku Ivici Puljku, Damir Barbir na račun stranke Puljkovih uplatio je 3.900 eura, što čini trećinu svih donacija koje je dobila stranka Centar (12.400 eura). Po 2.000 eura Centru su donirali Roko Roić i zagrebačka tvrtka Svijet čokolade, a 1.000 eura Perina Kuran.

Križevački Radnik, koji godinama donira HDZ, ovoga je proljeća 3.000 eura donirao HSU-u, koja je ukupno dobila 5.600 eura donacija. Zanimljivo je i da je Hrvatskom bilu, stranci koja na nedavnim izborima nije uspjela ući u Sabor, od 7.000 eura donacija, čak 5.000 eura uplatio Ivan Šango, a 2.000 Željko Fain. Domovinski pokret za financiranje redovnih političkih aktivnosti od donatora je dobio 2.180 eura, od čega mu je 1.000 eura uplatio Zvonko Jakovljević. Od 2.100 eura, koliko je na ime donacija dobio HSP, 2.000 eura mu je uplatio Josip Mišković. Kada se zbroje sve donacije, proistječe da su građani i tvrtke u prvih šest mjeseci ove godine strankama za redovan rad uplatili gotovo 290.000 eura.

