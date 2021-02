Vanđelić: Apsolutno ne smatram da je Plenković imalo ljut na mene

Damir Vanđelić, privremeni ravnatelj Fonda za obnovu, govorio je u TNT-u na N1 o tome zašto je postao bivši potencijalni kandidat HDZ-a na izborima za gradonačelnika Zagreba. “Ne, neću vam reći”, tako je Vanđelić odgovorio na pitanje voditeljice koji mu je bio glavni motiv da ne ide na izbore za gradonačelnika Zagreba kao kandidat HDZ-a.

“Najjači motiv mi je bio da napravimo obnovu grada Zagreba što brže i što kvalitetnije”, kazao je i dodao da njegov plan nije da obnova od posljedica potresa bude samo konstrukcijska, nego i energetska i možda jednim dijelom, kako je rekao, da sa sobom nosi elemente urbane obnove.

Na pitanje je li premijer ljut na njega i bi li ga začudilo da ga makne iz Fonda rekao je:

“Začudilo bi me. Apsolutno ne smatram da je premijer imalo ljut na mene. S obzirom na količinu pitanja i način kako su ga zasuli, mislim da to nema nimalo veze sa mnom. Mislim da je naš odnos i dalje dobar, da to što radim on cijeni”, odgovorio je Vanđelić. Za odustajanje od planova da izađe na izbore je rekao da nije želio “trošiti energiju na dvije strane”. “Dopuštam da (Plenković) vidi stvari i drugačije. Možda je on i u pravu. Ali ja sam svoju odluku donio sam”, zaključio je taj dio.

O mogućnosti da ga netko naslijedi na čelu Fonda kazao je:

“Veselio bih se da se nađe čovjek koji bi Fond mogao bolje voditi. O tome nema nikakvog spora. Ovog trena ja sam tu, a ako bude netko bolji, ja ću se kao građanin Zagreba i netko tko se razumije u konstrukcije, biti sretan da tu bude netko bolji.”