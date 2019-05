Tko je nasilnik iz Zadra koji je vandalizirao slavnu instalaciju

Zadrane a i širu javnost danas je šokirao vandalski čin 25-godišnjaka koji je razbijanjem oštetio popularnu instalaciju Pozdrav Suncu, nakon čega je pobjegao na biciklu.

- Preko snimke smo vrlo brzo detektirali o kome je riječ i potom ga ubrzo i uhitili te ga odveli u policijske prostorije. Riječ je o po drogama i nasilništvu nama poznatom Zadraninu. On se nerijetko predstavljao i kao pripadnik jedne navijačke skupine, a zbog zlouporabe droga nama je već dulje vrijeme poznat - rekao je izvor blizak zadarskoj policiji za Večernji list.

Doznajemo da je vandal nakon incidenta navodno hospitaliziran na psihijatriji u Zadru.

U zadarskom naselju odakle je vandal razgovarali smo i s nekoliko mladića koji ga poznaju.

- On je bio O.K. dečko, međutim u posljednje vrijeme je imao neke psihičke probleme, ali nismo sigurni da je imao probleme s drogom. Ono što znamo je to da je lošem stanju sigurno doprinijelo i teško socijalno stanje u posljednje vrijeme. No tko zna je li riječ o problemima zbog siromaštva, droge ili psihe, to ipak samo on može znati - rekli su nam mladići iz kvarta koji su se predstavili kao njegovi poznanici.

Na Facebook-profilu mladog počinitelja može se pronaći uznemirujući sadržaj u vidu raznih čudnovatih objava.

- Kurve što vam dicu rađaju ja ću zgazit, krv iz ušiju će poteć, tebe ću silovati štakorčino jer muda nemaš pred lice mi doći. J...m ti mater sine kurvin, brata mog Krista Isusa ubili ste, mučili, jaja mu osikli, na kraju ga obisili. Nevinog čovika vi ste ubili. Drukerske p...etine dolazim po svoje, riječ je moja - napisao je tako uz objavu popularne Thompsonove pjesme Kletva kralja Zvonimira, da bi onda tu objavu komentirao oko 1900 puta preko tog i drugog profila. Na njegovom profilu može se naći i ugodniji sadržaj poput fotografija psetanca i zalaska sunca.