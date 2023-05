Vakula otkrio kakvo bi ljeto moglo biti: Ne bi me iznenadilo da na mjestima bude više oborina

Poznati meteorolog Zoran Vakula gostovao je ove srijede u studiju Večernjeg TV gdje je najavio kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana, uslijed jakih poplava koje su pogodile više regija u Hrvatskoj. Nakon Gračaca i Obrovca, poplavljena je i Hrvatska Kostajnica zbog izijevanja rijeke Une, a nekoliko područja u Zagorju i Varaždinskoj županiji također je pod vodom.

Osim kratkoročne prognoze, Vakula je u studiju i najavio što bi nas moglo očekivati ovog ljeta, a stanje, kao ni idućih dana, ne obećava.

- Iako je teško iz ove perspektive zamisliti, prognoze za ljeto su prilično postojanje i daju prilično veliku vjerojatnost za iznadprosječne temperature, no to ne znači da će svi mjeseci, pa ne čak ni svi tjedni u tim mjesecima, biti iznadprosječni ili stabilni. Što se tiče tih oborina, dodatno je problem što nakon ovakvog proljeća s ovako obilnom oborinom i prije ili kasnije voda mora isparavati pa ponovno može doći do oborina - poručio je Vakula.

- Ne bi me iznenadilo da ovo ljeto na mnogim mjestima u Hrvatskoj bude više oborina, ali ne očekujem dugotrajnija kišna razdoblja poput ovog proljetnog. Jer ova voda koja je ispunila tla, mora se i isparavati. Bit će učestaliji ljetni pljuskovi uobičajeni za ovo doba godine - zaključio je meteorolog.