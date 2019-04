UZNEMIRUJUĆI VIDEO Stravična snimka ubijanja mačića kruži Instagramom

!!!!UPOZORENJE UZNEMIRUJUĆI SNIMAK!!!! Da se ne zaboravi. Zasigurno jedan od najgroznijih snimaka do sada. A.K iz Lovčića. Vinovnika je više i jasno se vidi ko je u pitanju. Ne želimo razloge zlodela niti šta stoji kao motiv. Želimo samo brzu i efikasnu pravdu sa što većom osudom! Takodje je bitno da svi iz njihove okoline vide ko im je prvi komšija, prijatelj, brat ili momak. Odgovaraćete! #levijatan #pokretlevijatan

