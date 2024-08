UŽIVO Zašto je Kamala Harris izabrala baš Walza i može li s njim do Bijele kuće? Evo što kaže analitičarka Grbeša

Je li Tim Walz dobar odabir Kamale Harris i može li taj par konkurirati timu Donald Trump – J. D. Vance, za Večernji list komentira politička analitičarka Marijana Grbeša. Naime, guverner Minnesote Walz izabran je za desnu ruke Kamale Harris u vrlo eksplozivnoj predizbornoj kampanji nadolazećih predsjedničkih izbora u SAD-u.

Walz, 60-godišnji veteran Nacionalne garde američke vojske i bivši učitelj, izabran je u republikanskom okrugu u Zastupničkom domu Sjedinjenih Američkih Država 2006. i služio je 12 godina prije nego što je izabran za guvernera Minnesote 2018. Progurao je progresivnu agendu koja uključuje besplatne školske obroke, ciljeve za rješavanje klimatskih promjena, smanjenje poreza za srednju klasu i produženi plaćeni dopust za radnike.

Walz se dugo zalaže za reproduktivna prava žena, ali je također pokazao konzervativne osobine dok je predstavljao ruralni okrug u Kongresu, braneći poljoprivredne interese i podržavajući pravo na oružje. Trump i Vance brzo su kritizirali Harris i Walza. "To je najradikalniji ljevičarski dvojac u američkoj povijesti", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži.

Profesorica Grbeša, Večernjakova analitičarka koja se trenutno nalazi u Washingtonu, kazala je našoj novinarki Petri Balija da je situacija uoči američkih izbora "vrlo napeta". Dodatno su je podgrijali, smatra profesorica, Harris i Walz. "Demokrati su dobili novi život i taj entuzijazam se vidi posvuda. Taj moment sada dominira u kampanji i u drugi plan energetski baca Trumpovu kampanju. Demokrati su još uvijek u zanosu i Kamala Harris i njezin zamjenik su u nekoj vrsti medenog mjeseca, što je vrlo neobično za ovo razdoblje kampanje", opisuje nam Grbeša dojmove iz Amerike.

Republikanci su na takav razvoj situacije odmah odgovorili napadima na Tima Walza. "Odmah su krenuli etiketirati njega i Harris kao ekstremne liberale i opasnost. Udarili su na Walza kao nekoga tko podržava tinejdžere koji mijenjaju spol itd. Cijeli niz uvreda su sasuli na njihov račun", kazuje Grbeša, dodajući da je jedan od narativa Republikanaca i da je navodna recesija u koju Amerika ulazi posljedica ulaska Kamale Harris u izbore.

Objasnila je Večernjakova politička analitičarka potom odabir Kamale Harris. "Minnesota je demokratska država i mnogi se pitaju zašto je odabrala Walza, budući da time ne može profitirati. To joj je najvažnija zamjerka, da zašto nije izabrala novu državu koja joj može donijeti nove elektore. To je glavni prigovor. S druge strane, Tim Walz očito ima neke kvalitete. On vrlo dobro nastupa, vrlo je energičan, uvjerljiv i izravan. Pretpostavljam da je to bio jedan od razloga zašto su njega odabrali. Izgleda starije od Kamale Harris, a time djeluje dodatno zrelije. Sve u svemu, učitelj je, vojnik, bio je i trener. Vjeruju da se on takav može dobro rezonirati s ljudima u unutrašnjosti Amerike, u državama koje su za Kamalu zapravo najproblematičnije."

Usporedila je potom način komunikacije oba tabora prema biračima. "Za sada bolje komuniciraju Demokrati. Republikanci se nisu snašli. Trumpova kampanja je bila postavljena na Bidena, a sada kao da još nisu uhvatili uzde i jasno postavili smjer kampanje. Sada su Republikanci ti koji su umjereni u cijeloj priči i kao da se boje Kamale Harris, koja je ekstremna. Mislim da se Trump sada želi prikazati kao umjerena opcija, a Kamalu i njegova zamjenika kao radikale u svakom pogledu", pojašnjava.

