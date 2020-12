Božinović najavio nova pravila za trgovine. Capak: Samo Luksemburg ima goru incidenciju

Nacionalni stožer civilne zaštite održao je konferenciju za medije. "Razgovara se s predstavnicima trgovina, te se ide u smjeru ograničavanja broja kupaca koji mogu biti u jednoj trgovini", kazao je ministar Davor Božinović. Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak kazao je da nam je incidencija visoka, a višu incidenciju od nas ima samo Luksemburg.

U Hrvatskoj je zabilježeno 1886 novih slučajeva zaraze, kazano je na presici. Preminulo je 59 osoba. Testirano je 5336 osoba u posljednjih 24 sata.

"Zadržavamo se na istim brojkama. Incidencija nam je visoka. Stavlja nas to na 26 mjesto u EU. Višu incidenciju ima samo Luksemburg. Na 14 mjestu smo po mortalitetu", kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

"Ljudi koji su preboljeli Covid trebaju nositi masku, tako će biti i nakon cijepljenja", rekao je Capak. "U subotu nam je isporučeno 136 tisuća komada brzih antigenskih testova. 80 tisuća je podijeljeno domovima za starije", rekao je.

"Nastavljamo na uspostavi suradnje. Cilj nam je daljnja uspostava suradnje između ustanova", kazao je ministar zdravstva Vili Beroš. Alemka Markotić je kazala da će sve ustanove izmjenjivati svoja iskustva.

Nadzor i kazne

"U posljednjih 24 sata inspektori su obavili 2442 nadzora poslovnih subjekata i javnih okupljanja. Izdali su 544 upozorenja, jedan prekršajni nalog u iznosi od 30 tisuća kuna", kazao je ministar Davor Božinović. "Redari su obavili i 1778 nadzora, utvrđeno je 265 nepravilnosti te 92 službene zabilješke te će se odlučiti o prekršajnim. Provjereno je 8743 objekata, u sedam je utvrđeno kršenje mjera. Provode se i dva kriminalistička djela. Utvrđeno je 63 kršenja samoizolacije, u ovom djelu će biti podnesene tri kaznene prijave", kazao je Božinović.

"Svi službenici prije svega prvo djeluju edukativno, i na licu mjesta riješiti situacije koje krše mjere. Tek kada se ne korigira ponašanje, onda se pristupa pisanjima izvješća i prekršajnim nalozima i kaznenim prijavama za širenje zarazne bolesti", dodao je.

Apel znanstvenika

"Meni se čini da sve ono što je sadržano u načelnim prijedlozima je pretočeno u odredbe Stožera. Mi u tom dijelu nismo stali sa svim mjerama. Razgovara se s predstavnicima trgovina. Ide se u smjeru ograničavanja broja kupaca koji mogu biti u jednoj trgovini. Sve se radi u razgovorima s predstavnicima tih djelatnosti. Što se tiče škola ministar Fuchs je na liniji danas sa svim županima i razgovaraju o nekim korekcijama onih prvotnih planova, a o tome će biti više poznato na sjednici Vlade", kazao je Božinović.

"Cijela međunarodna zajednica komunicira. Nismo mi zatvoreni u skupine. Svatko od nas je prošao online sastanaka unutar Hrvatske i izvan Hrvatske gdje smo razmjenjivali mišljenja. Mišljenja su različita. Komunikacija postoji kontinuirano. Svi mi na dnevnoj bazi s kolegama iz inozemstva komuniciramo i raspravljamo i razmjenjujemo iskustva. Bitno je postavljati pitanja, tražiti rješenja. sasvim je normalno među znanstvenicima raspravljati, imati različita mišljenja. Morate shvatiti da su neki od nas cijeli dan angažirani u cijeloj priči, s bolesnicima, pa odgovaramo na pitanja kasno navečer. Što se tiče samih kriterija, puno je kriterija postavljeni na HZJZ-u. Ne vidim problem da Hrvatska međusobno komunicira i komunicira s cijelim svijetom", kazala je Markotić.

"Svi registri koji se vode su javni. Nema ništa što se ne objavljuje. Prije smo imali 16 registara. Uspostavili smo i registre koje danas imamo dolaskom Covida i oni su javni", kazao je Capak.

Plan cijepljenja

"Još nemamo rezultate ankete o tome kakvo je mišljenje o cijepljenju. To je provodio kolega Kolarić. Bit će gotove s početkom ovog tjedna. Nemamo još prvi slučaj gripe. Stigla je zadnja tranša cjepiva protiv gripe", kazao je Capak.

Božinović o neslaganju znanstvenika

"Neću se miješati u područje koje nije moje. Sve mjere o kojima smo govorili, sve je to pokušaj da se te osnovne mjere poštuju, ali najvažnije je da svatko prihvati ono što je ključno a to je da zaštiti sebe i druge, i održava distance. Sve je bitno, koliko ste dugo s nekim, nosite li maske, održavate li higijenu ruku", rekao je Božinović.

Manji broj kupaca u trgovinama

"Vode se razgovori, vode se kvalitetno, oni će sigurno ovi tjedan uroditi plodom. Bit će pretpostavljam nova odluka, a odnosi se na broj kupaca, a koji će se prilagoditi veličini trgovačkog objekata. Nije isto manja trgovina i veliki trgovački centri", kazao je Božinović.

Video: Počinju s cijepljenjem protiv korone, Velika Britanija odobrila Pfizerovo cjepivo!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"U izradi je dokument. Imamo više od 1000 prosječnu incidenciju. Nekakve brojke koje su u Europi spominju o popuštanje mjera su 15 do 20 puta niže od ovih naših. Naša incidencija je visoka da bi se sada moglo razgovarati o popuštanju mjera", kazao je Capak.

Slučaj ponovne zaraze u Bjelovaru

"Mogu vam reći da je jedna opcija, i zbog toga se mora imati maska, je to da osoba može imati virus na sluznici nosa a on nije prodro u organizma. U ovoj situaciji je moguće da je imala nalaz pozitivan jer se kretala među zaraženim, ne bih to podvela pod reinfekciju. Vjerojatno ćemo imati takvih slučajeva više. Moguće je da je jedan dio tih testova asimptomatski", kazala je Markotić.

Capak nije želio komentirati procjene IMHE-a da će Hrvatska do 1. travnja imati 7318 preminulih osoba zaraženih koronavirusom i to dok ne prouči brojke. Prisjetio se slučaja s znanstvenikom Ivanom Đikićem.

"Ja sam mislio da se radi o 1500 novih smrtnih slučajeva tada. Nema portala i novina koji nisu pisali: Đikić imao pravo, a Capak se smijao.... Ne želim govoriti o brojkama dok ih ne proučim", kazao je Capak.