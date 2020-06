UŽIVO Sjednica vlade: 'Koronavirus nije sprint, nadajmo se da nije maraton'

Danas se održava sjednica vlade na čijem je dnevnom redu, među ostalim, Informacija o aktualnom stanju i poduzetim aktivnostima vezanim za koronavirus u Hrvatskoj, Informacija o aktivnostima Stožera civilne zaštite te prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o do sada poduzetim mjerama za očuvanje radnih mjesta te planiranim mjerama za iduće razdoblje.

Na početku sjednice se obratio premijer.

“Najprije u vezi sa epidemijom, nakon uspješne borbe u prvom valu, konstatiramo proteklih dana da je virus ponovno tu. Nakon što se pojavio u veljači, zahvaljujući mjerama i ponašanju sugrađana smo ga uspjeli obuzdati i nakon toga smo počeli popuštanje mjera u tri faze. To se pokazalo ispravnim jer smo od 23. svibnja do 16. lipnja imali samo 12 novooboljelih. To je bio drugi najbolji rezultat u cijeloj Europi”, započeo je premijer i nabrojao kakvo je tada stanje bilo u zemljama EU i susjednim zemljama.

Rekao je potom kako je upravo to omogućilo otvaranje gospodarstva, posebno prema zemljama koje su imale najbolju epidemiološku sliku i iz kojih u Hrvatsku dolazi najviše turista.

"Poduzeli smo mjere i pokrenuli aplikaciju za siguran ulazak turista. I sada imamo preko 200.000 turista u zemlji. Posljednjih dana imamo porast broja zaraženih, uglavnom naših građana koji su došli iz susjednih zemalja i to treba služiti kao upozorenje na držanje mjera. Razumljivo je da je došlo do opuštanja nakon dva mjeseca. Iako se virus širi sporije u ljetnim mjesecima, što je i temeljni razlog da se na izbore ide u ljetnim mjesecima, Željeli smo na jesen kada brojni strani epidemiolozi predviđaju drugi val da je onda najbolje da imamo stabilnu vlast i novi legitimitet za suočavanje s ovim problemom kao i pitanjem gospodarskog oporavka. Naš suživot s virusom se nastavlja. Tome se moramo prilagoditi. Učinit ćemo sve da ga održimo na najnižoj razini", rekao je i dodao kako moramo očekivati žarišta.

Kaže i da se mora paziti na očuvanje gospodarstva.

"Ovo je svojevrsni ples samobalansiranaj između samodiscipline, mjera i nastojanja da pazimo na distanciranje i higijenu", kaže.

"Ovo nije sprint, nadamo se da nije maraton, ali je očito borba na srednej pruge", dodao je i rekao kako će vlada učiniti sve da štiti javnost i zdravstveni sustav.

"Od aktivnih 117 slučajeva je 18 hospitalizirano, nitko niej kritičan, nitko nije na respiratoru i to je bitno drugačije nego na početku epidemije", dodao je.

Premijer je najavio i mjere za skraćeno radno vrijeme.

"Mi smo napravili ogromne mjere da spasimo gospodarstvo i spasili smo oko 600.000 radnih mjesta i preko 1000 poduzeća. Kada se sve skupa uzme i ono učinjeno kroz davanje naknada preko HZZ-a, kada se računa da smo otpisali i izravne poreze i doprinose, kada se uzme u obzir nabava medicinskih potrepština, možemo kazati da smo dali ogromna sredstva, a da smo pritom, zahvaljujući reputaciji koju uživamo osigurali financiranje i likvidnost i država normalno funkcionira", rekao je i nabrojao koliko je vlada isplatila u mjerama.

"Mi smo se ujedno danas kada gledamo podatke HZZ-a doveli u situaciju da smo na razini zaposlenosti prije krize. Imamo iste brojeve zaposlenih kao i prije krize. Ima nešto više nezaposlenih, ali oni nisu angažirani sezonski kako bi inače bili u normalnim uvjetima", dodao je i najavio mjere za skraćeno radno vrijeme.

Umjesto ministra Beroša govorio je državni tajnik Dulibić.

"U Hrvatskoj imamo 136 aktivnih slučajeva. Danas očekujemo povećani broj novooboljelih, obzirom na bolnice u Zagrebu i Đakovo. Broj novooboljelih je usred popuštanja mjera i nepridržavanja mjera počeo rasti. U prvih nekoliko dana porasta, većina slučajeva je uglavnom iz BiH i Srbije. U Zadru je situacija pod kontrolom te se i dalje prati. U Đakovu su epidemiolozi i dalje na terenu i obrada je u tijeku. Virus je ponovno u zdravstvenom sustavu, u Psihijatrijskoj bolnici sv. Ivan je pozitivno 15 bolesnih pacijenata i četvero zaposlenika. Ostanimo oprezni i odgovorni", rekao je.

