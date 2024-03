Plenković odgovorio ljevici: 'To su neke kobasičaste koalicije, zadnji put ih je bilo 11 pa smo dobili 25 razlike'

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković gostovao je u središnjem Dnevniku HRT-a, gdje je govorio o skorim parlamentarnim izborima, ali i o drugim političkim temama. Najprije je otkrio zašto je odlučio raspustiti Sabor baš sada. "Mi smo sve ovo vrijeme planirali da izbori budu održani u miru, izvan ljetne turističke sezone, nakon nekoliko ključnih odluka koje smo pripremali kao Vlada", rekao je, nakon čega je podsjetio na rast plaća u državnim i javnim službama. Dodao je da oni žele obnoviti povjerenje građana na jedini način, a to su, kaže, demokratski izbori za Hrvatski sabor.

Najavio je donošenje novog paketa mjera pomoći kada se radi o energetici i umirovljenicima. "Jednako tako, Vlada će idućeg tjedna na sjednici Vlade donijeti novi paket mjera, to je za naše građane posebno važno, to znači da mogu biti mirna, cijene struje i plina će ostati iste. Vlada će subvencionirati i naftne derivate. Izaći ćemo s posebnim paketom, jednakim onakvim kakav je bio uoči Božića za naše umirovljenike", kazao je. "Paket za umirovljenike će uključivati potpore za one koji imaju mirovine do 830, 840 eura. Obuhvaćeno je 800 tisuća ljudi. Sukladno razini mirovine, potpore su 160, 120, 80, 60 i 50 eura", dodao je.

Oporba je nedavno tražila da se raspusti Sabor, no premijer Plenković to tada nije želio učiniti. Ipak, nedugo zatim objavio je upravo tu odluku. "Oporba ima svoj pristup, parlamentarna većina, koja je odgovorna i ozbiljna, ima svoj plan na kojem radi bez utjecaja onih koji bi htjeli imati dominantnu ulogu u stvaranju političkih tema. Oni rade svoje, mislim da se njihov posao može okarakterizirati ovako: Mi smo nalazili rješenja za krize, njihov posao je da u tome traže probleme, a u životu od onih koji samo traže probleme nikad nećete dočekati rješenje", rekao je.

Komentirao je i navode oporbe da je HDZ-u "voda došla do grla", zbog čega sada idu na izbore. "Ta njihova igra narativa. Ako ne idemo na izbore, voda je do grla. Ako idemo, opet je voda do grla. Mi smo dobro raspoloženi", kazao je premijer, dodajući da ima vode, ali između njega i voditelja na stolu.

Govoreći o nadolazećim parlamentarnim izborima, osvrnuo se i na okupljanje lijevog bloka. "Razlika između nas i njih je što se sustavno pripremamo za naš treći mandat. Mi smo, kad smo izašli s odlukom - upoznali parlamentarnu većinu i imali jasan smjer aktivnosti. Izašli smo spremni s nositeljima lista od prve do 11. izborne jedinice. Nasuprot nas imamo neke kobasičaste koalicije, sklopljene s konca i konopca. Kada su čuli naše nositelje liste, brzo su se našli i rekli: 'Eto, sada nas je 10.' Zadnji put ih je bio 11, a rezultat je bio, košarkaškim rječnikom, 25 razlike za nas. Idemo s postignućima, vizijom Hrvatske, činjenicama i istinom. Oni će ići s narativom koji se može kvalificirati fabriciranjem kriza", rekao je.

Odbacio je i ideju da će HDZ surađivati s Domovinskim pokretom i Mostom. "Ma kakvi, jedni i drugi su se pokazali... Most potpuno nepouzdan, s njima nitko neće, a mi s njima nećemo nikada. Domovinski pokret je na vlast doveo Milanovića. Svaki glas za Domovinski pokret je glas za ljevicu", kazao je Plenković, nakon čega je birače desnog spektra pozvao da glasaju za HDZ.